В ЕС официально анонсировали новый мощный пакет санкций против РФ

Уже 15 ноября Европейская комиссия намерена представить 12 пакет санкций против Российской Федерации.

Евросоюз введет против России новые санкции

С таким заявлением 13 ноября выступил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам шефа европейской дипломатии, в 12-м пакете санкций против страны-агрессорки России будут не только новые фамилии.

Они также коснутся российских алмазов и нефти. Официальный Брюссель намерен ввести и другие ограничения, о которых станет известно чуть позже.

К слову, недавно в Евросоюзе наконец-то объяснили задержку с предложением нового пакета санкций против РФ.

Как заявили недавно представители ЕК, главная причина заключается в том, что переговоры по подготовке санкций неожиданно для всех затянулись.

В Еврокомиссии утверждают, что именно это помешало Урсуле фон дер Ляен представить предложение 12-го пакета ограничений против РФ еще на прошлой неделе.

12 пакет санкций ЕС против России: что известно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время недавнего визита в Киев заявила, что в скором времени официальный Брюссель объявит о 12-м пакете санкций против России.

Согласно данным Bloomberg, этот пакет предусматривает ограничение торговли товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

Кроме того, известно, что он будет включать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц.

По словам журналистов, Брюссель также спорит о трудоустройстве россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Как уже упоминалось ранее, глава государства Владимир Зеленский многократно призвал наших партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессорку.