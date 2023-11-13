В ЄС офіційно анонсували новий потужний пакет санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
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В ЄС офіційно анонсували новий потужний пакет санкцій проти РФ

санкції проти РФ
Джерело:  Жозеп Боррель

Уже 15 листопада Європейська комісія має намір представити 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Євросоюз введе проти Росії нові санкції

З такою заявою 13 листопада виступив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За словами шефа європейської дипломатії, у 12-му пакеті санкцій проти країни-агресорки Росії будуть не лише нові прізвища.

Вони також торкнуться російських алмазів та нафти. Офіційний Брюссель має намір ввести й інше обмеження, про які стане відомо згодом.

До слова, нещодавно в Євросоюзі нарешті пояснили затримку з пропозицією нового пакета санкцій проти РФ

Як заявили нещодавно представники ЄК, головна причина це те, що переговори щодо підготовки санкцій неочікувано для всіх затягнулися.

В Єврокомісії стверджують, що саме це завадили Урсулі фон дер Ляєн представити пропозицію 12-го пакета обмежень проти РФ ще минулого тижня.

12 пакет санкцій ЄС проти Росії: що наразі відомо

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавнього візиту до Києва заявила, що незабаром офіційний Брюссель оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії.

Згідно з даними Bloomberg, цей пакет передбачає обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

Окрім того, зазначалося, що він також включатиме понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб.

За словами журналістів, Брюссель також сперечається щодо працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Як уже згадувалося раніше, глава держави Володимир Зеленський багато разів закликав наших партнерів посилити санкційний тиск на країну-агресорку.

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