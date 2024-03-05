В ЕС предлагают перейти в режим военной экономики ради Украины

5 марта Еврокомиссия предложит властям ЕС перевести оборонную промышленность в режим военной экономики на фоне российско-украинской войны.
ЕС может перейти к военной экономике
Как удалось узнать журналистам, европейский комиссар по промышленности Тьерри Бретон планирует представить предложения по стимулированию стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, а также по оказанию помощи таким компаниям в увеличении производственных мощностей.
По мнению Бретона, высокая вероятность того, что Дональд Трамп вернется в Белый дом, должна подталкивать Европу к более решительным действиям в вопросах своей защиты.
По его словам, в нынешнем геополитическом контексте официальный Брюссель должен взять на себя большую ответственность за свою безопасность, не оглядываясь на то, что дальше будет происходить в США и кто станет следующим президентом.
ЕС оказался не готов к войне РФ против Украины
Иностранные аналитики пришли к выводу, что промышленность Евросоюза не может справиться с серьезными проблемами, которые возникли после вторжения РФ в Украину.
Именно поэтому официальный Брюссель будет обсуждать создание европейской версии американской схемы иностранных военных продаж, согласно которой Соединенные Штаты помогают правительствам других стран покупать оружие у американских компаний.
Следует обратить внимание на то, что реализация этого плана требует одобрения со стороны 27 национальных правительств Евросоюза.
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