В ЕС предлагают перейти в режим военной экономики ради Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

В ЕС предлагают перейти в режим военной экономики ради Украины

оружие
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Источник:  Reuters

5 марта Еврокомиссия предложит властям ЕС перевести оборонную промышленность в режим военной экономики на фоне российско-украинской войны.

ЕС может перейти к военной экономике

Как удалось узнать журналистам, европейский комиссар по промышленности Тьерри Бретон планирует представить предложения по стимулированию стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, а также по оказанию помощи таким компаниям в увеличении производственных мощностей.

По мнению Бретона, высокая вероятность того, что Дональд Трамп вернется в Белый дом, должна подталкивать Европу к более решительным действиям в вопросах своей защиты.

Нам необходимо сменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна идти на больший риск при нашей поддержке.

Тьерри Бретон

Тьерри Бретон

Европейский комиссар по вопросам промышленности

По его словам, в нынешнем геополитическом контексте официальный Брюссель должен взять на себя большую ответственность за свою безопасность, не оглядываясь на то, что дальше будет происходить в США и кто станет следующим президентом.

ЕС оказался не готов к войне РФ против Украины

Иностранные аналитики пришли к выводу, что промышленность Евросоюза не может справиться с серьезными проблемами, которые возникли после вторжения РФ в Украину.

Именно поэтому официальный Брюссель будет обсуждать создание европейской версии американской схемы иностранных военных продаж, согласно которой Соединенные Штаты помогают правительствам других стран покупать оружие у американских компаний.

Еще одно предложение позволит ЕС заставить европейские компании по производству оружия отдавать приоритет европейским заказам в кризис.

Следует обратить внимание на то, что реализация этого плана требует одобрения со стороны 27 национальных правительств Евросоюза.

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