У ЄС пропонують перейти у режим воєнної економіки заради України

5 березня Єврокомісія запропонує владі ЄС перевести оборонну промисловість у режим воєнної економіки на тлі російсько-української війни.
ЄС може перейти до воєнної економіки
Як вдалося дізнатися журналістам, європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон планує представити пропозиції зі стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній, а також з надання допомоги таким компаніям у збільшенні виробничих потужностей.
На переконання Бретона, висока ймовірність того, що Дональд Трамп повернеться у Білий дім, повинна підштовхувати Європу до більш рішучих дій у питаннях свого захисту.
За його словами, у нинішньому геополітичному контексті офіційний Брюссель повинен взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, не озираючись на те, що далі буде відбуватися в США і хто стане наступним президентом.
ЄС виявився не готовим до війни РФ проти України
Іноземні аналітики дійшли висновку, що промисловість Євросоюзу не може впоратися з тими серйозними проблемами, які виникли після вторгнення РФ в Україну.
Саме тому офіційний Брюссель буде обговорювати створення європейської версії американської схеми іноземних військових продажів, за якою Сполучені Штати допомагають урядам інших країн купувати зброю в американських компаній.
Варто звернути увагу на те, що реалізація цього плану потребує схвалення з боку 27 національних урядів Євросоюзу.
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