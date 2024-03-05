У ЄС пропонують перейти у режим воєнної економіки заради України
Категорія
Економіка
Дата публікації

У ЄС пропонують перейти у режим воєнної економіки заради України

снаряди
Джерело:  Reuters

5 березня Єврокомісія запропонує владі ЄС перевести оборонну промисловість у режим воєнної економіки на тлі російсько-української війни.

ЄС може перейти до воєнної економіки

Як вдалося дізнатися журналістам, європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон планує представити пропозиції зі стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній, а також з надання допомоги таким компаніям у збільшенні виробничих потужностей.

На переконання Бретона, висока ймовірність того, що Дональд Трамп повернеться у Білий дім, повинна підштовхувати Європу до більш рішучих дій у питаннях свого захисту.

Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим воєнної економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки.

Тьєррі Бретон

Тьєррі Бретон

Європейський комісар з питань промисловості

За його словами, у нинішньому геополітичному контексті офіційний Брюссель повинен взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, не озираючись на те, що далі буде відбуватися в США і хто стане наступним президентом.

ЄС виявився не готовим до війни РФ проти України

Іноземні аналітики дійшли висновку, що промисловість Євросоюзу не може впоратися з тими серйозними проблемами, які виникли після вторгнення РФ в Україну.

Саме тому офіційний Брюссель буде обговорювати створення європейської версії американської схеми іноземних військових продажів, за якою Сполучені Штати допомагають урядам інших країн купувати зброю в американських компаній.

Ще одна пропозиція дозволить ЄС змусити європейські компанії з виробництва зброї віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Варто звернути увагу на те, що реалізація цього плану потребує схвалення з боку 27 національних урядів Євросоюзу.

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