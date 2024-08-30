На территории стран ЕС, включая Германию, проходят обучение 70 тыс украинских военных.
Главные тезисы
- В рамках программ обучение в ЕС проходят 70 тыс украинских военных, что способствует повышению их боевой готовности.
- Германия планирует до конца 2024 года обучить 10 тыс. украинских солдат для выполнения боевых задач на родине.
- Евросоюз рассматривает возможность увеличения объемов учений украинских военных в странах ЕС и открытие координационного центра в Киеве.
- Обучение военных ВСУ включает тактику, медицинскую подготовку и использование современного вооружения по стандартам НАТО и стран ЕС.
- Страны ЕС, в том числе Латвия, постепенно увеличивают масштабы учений украинских военных, способствуя их военной подготовке.
Что известно о планах ЕС по обучению украинских военных
По словам секретаря Минобороны Германии Томаса Гитшлера, уже 31 августа количество военных ВСУ, проходящих обучение в странах ЕС, достигнет 60 тыс. человек.
При этом еще 10 тыс. украинских военных проходят обучение в Германии.
Гитшлер добавил, что Германия планирует до конца 2024 года обучить 10 тыс. украинских солдат, после чего эти вернутся в Украину для выполнения боевых задач.
Во время встречи министров обороны в Брюсселе высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз имеет на мгновение увеличение количества украинских военных, которые проходят военную обучение в европейских государствах.
В частности, он также анонсировал возможность открытия координационного центра в Киеве для усиления сотрудничества с украинскими вооруженными силами.
В то же время, по его словам, вопрос обучения украинских военных европейскими инструкторами остается открытым.
Как проходят обучение военных ВСУ в странах ЕС
Обучение включает различные аспекты военного дела, включая тактику, медицинскую подготовку и использование современного вооружения. Они проходят по стандартам стран ЕС и НАТО.
Недавно Генштаб обнародовал видео ночных учений украинских военных в Великобритании.
Страны ЕС и НАТО постепенно увеличивают масштабы учений военных Украины. К примеру, об этом уже заявляла Латвия.
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