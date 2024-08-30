В ЄС проводять навчання для 70 тис військових ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації

В ЄС проводять навчання для 70 тис військових ЗСУ

Військові ЗСУ
Джерело:  NTV

На території країн ЄС, включно з НІмеччиною проходять навчання 70 тис українських військових

Головні тези:

  • В ЄС активно проводяться навчання 70 тис українських військових, що сприятиме підвищенню їхньої бойової готовності.
  • Німеччина планує навчити до 2024 року 10 тис українських солдатів для подальшого повернення їх до України для виконання бойових завдань.
  • Євросоюз розглядає можливість збільшення обсягів навчань українських військових у країнах ЄС та можливе відкриття координаційного центру в Києві.
  • Навчання військових ЗСУ в ЄС охоплюють такі аспекти, як тактика, медична підготовка та використання сучасного озброєння за стандартами НАТО та країн ЄС.
  • Країни ЄС та НАТО, зокрема Латвія, поступово збільшують масштаби навчань українських військових, сприяючи підвищенню їхньої військової підготовки.

Що відомо про плани ЄС з навчання українських військових

За словами секретаря Міноборони Німеччини Томаса Гітшлера, вже 31 серпня кількість військових ЗСУ, що проходять навчання в країнах ЄС, досягне 60 тис осіб.

При цьому ще 10 тис українських військових проходять навчання у НІмеччині.

Уже завтра ми вийдемо на число 60 тисяч. Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань, - підкреслив Гітшлер.

Гітшлер додав, що Німеччина планує до кінця 2024 року навчити 10 тис українських солдатів, після чого ці повернуться в Україну для виконання бойових завдань.

Під час зустрічі міністрів оборони в Брюсселі, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз має на миті збільшення кількості українських військових, які проходять військовий вишкіл в європейських державах.

Зокрема він також анонсував можливість відкриття координаційного центру в Києві для посилення співпраці з українськими збройними силами.

Водночас за його словами, питання навчання українських військових європейськими інструкторами залишається відкритим.

Поки що немає повної згоди на тренування українських солдатів на українській землі з європейськими інструкторами, - зазначив Боррель.

Як проходять навчання військових ЗСУ в країнах ЄС

Навчання охоплюють різні аспекти військової справи, зокрема тактику, медичну підготовку та використання сучасного озброєння. Вони відбуваються за стандартами країн ЄС та НАТО.

Нещодавно Генштаб оприлюднив відео нічних навчань українських військових у Великобританії.

Країни ЄС та НАТО також поступово збільшують масштаби навчань військових України. Наприклад, про це вже заявляла Латвія.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 — відома причина
F-16
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина нарощує бойові навчання поблизу кордону з Україною — джерела
Угорщина нарощує бойові навчання поблизу кордону з Україною — джерела
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії
Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?