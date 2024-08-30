На території країн ЄС, включно з НІмеччиною проходять навчання 70 тис українських військових

Що відомо про плани ЄС з навчання українських військових

За словами секретаря Міноборони Німеччини Томаса Гітшлера, вже 31 серпня кількість військових ЗСУ, що проходять навчання в країнах ЄС, досягне 60 тис осіб.

При цьому ще 10 тис українських військових проходять навчання у НІмеччині.

Уже завтра ми вийдемо на число 60 тисяч. Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань, - підкреслив Гітшлер. Поширити

Гітшлер додав, що Німеччина планує до кінця 2024 року навчити 10 тис українських солдатів, після чого ці повернуться в Україну для виконання бойових завдань.

Під час зустрічі міністрів оборони в Брюсселі, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз має на миті збільшення кількості українських військових, які проходять військовий вишкіл в європейських державах.

Зокрема він також анонсував можливість відкриття координаційного центру в Києві для посилення співпраці з українськими збройними силами.

Водночас за його словами, питання навчання українських військових європейськими інструкторами залишається відкритим.

Поки що немає повної згоди на тренування українських солдатів на українській землі з європейськими інструкторами, - зазначив Боррель. Поширити

Як проходять навчання військових ЗСУ в країнах ЄС

Навчання охоплюють різні аспекти військової справи, зокрема тактику, медичну підготовку та використання сучасного озброєння. Вони відбуваються за стандартами країн ЄС та НАТО.

Нещодавно Генштаб оприлюднив відео нічних навчань українських військових у Великобританії.

Країни ЄС та НАТО також поступово збільшують масштаби навчань військових України. Наприклад, про це вже заявляла Латвія.