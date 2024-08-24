Что известно о планах ЕС рассмотреть отправку военных инструкторов в Украину

Отмечается, что руководство Украины направило письмо главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю еще 31 мая с призывом к отправке военных инструкторов на территорию Украины.

Журналисты издания предполагают, что рассмотрение этого вопроса в ЕС может состояться на следующей неделе.

В частности, как подчеркивается в материале, главы МИД стран ЕС и Минобороны впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели.

Вопрос также планируется рассмотреть на заседании комитета по политике и безопасности ЕС 27 августа.

Тренировки военных ВСУ

В частности, отправку военных инструкторов в Украину поддерживают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.

Однако из-за опасений эскалации против этого выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.

Какие шансы на одобрение ЕС решения по отправке военных инструкторов в Украину

Авторы материала также отмечают, что в середине ноября мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС, прежде всего в Германии и Польше, должен быть продлен на два года.

Предполагается, что в случае положительного решения мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.

По информации журналистов, первые неформальные обсуждения вопроса отправки военных инструкторов стран ЕС в Украину прошли еще в середине июля.

Основой для обсуждения на следующей неделе станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий.