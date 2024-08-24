Представители стран ЕС впервые намерены обсудить вопросы отправки военных инструкторов в Украину.
Главные тезисы
- Представители стран ЕС обсудят вопрос отправки военных инструкторов в Украину.
- Поддержку отправке инструкторов выразили Франция, страны Балтии, Дания и Швеция, в то время как другие страны высказали опасения.
- Планируется углубление мандата тренировочной миссии ЕС для украинских военных на территории Украины, чтобы оказать дополнительную поддержку в связи с ожидаемой мобилизацией украинских войск.
- Перед решением по отправке инструкторов ожидается обсуждение на заседании комитета ЕС, включая рассмотрение конфиденциального документа Европейской службы внешних действий.
- Если отправка военных инструкторов будет одобрена, мандат тренировочной миссии может быть расширен на будущее обучение на территории Украины, чтобы укрепить обороноспособность страны.
Что известно о планах ЕС рассмотреть отправку военных инструкторов в Украину
Отмечается, что руководство Украины направило письмо главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю еще 31 мая с призывом к отправке военных инструкторов на территорию Украины.
Журналисты издания предполагают, что рассмотрение этого вопроса в ЕС может состояться на следующей неделе.
В частности, как подчеркивается в материале, главы МИД стран ЕС и Минобороны впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели.
Вопрос также планируется рассмотреть на заседании комитета по политике и безопасности ЕС 27 августа.
В частности, отправку военных инструкторов в Украину поддерживают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.
Однако из-за опасений эскалации против этого выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.
Какие шансы на одобрение ЕС решения по отправке военных инструкторов в Украину
Авторы материала также отмечают, что в середине ноября мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС, прежде всего в Германии и Польше, должен быть продлен на два года.
Предполагается, что в случае положительного решения мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.
По информации журналистов, первые неформальные обсуждения вопроса отправки военных инструкторов стран ЕС в Украину прошли еще в середине июля.
Основой для обсуждения на следующей неделе станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий.
Он называется "Стратегический обзор тренировочной миссии ЕС в Украине". В документе говорится, что в результате майской мобилизации Украина ожидает до 150 тысяч новобранцев., будет создано десять новых пехотных бригад.
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