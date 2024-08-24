В ЕС впервые рассмотрят вопрос отправки военных инструкторов в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС впервые рассмотрят вопрос отправки военных инструкторов в Украину

Тренировки военных ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Welt

Представители стран ЕС впервые намерены обсудить вопросы отправки военных инструкторов в Украину.

Главные тезисы

  • Представители стран ЕС обсудят вопрос отправки военных инструкторов в Украину.
  • Поддержку отправке инструкторов выразили Франция, страны Балтии, Дания и Швеция, в то время как другие страны высказали опасения.
  • Планируется углубление мандата тренировочной миссии ЕС для украинских военных на территории Украины, чтобы оказать дополнительную поддержку в связи с ожидаемой мобилизацией украинских войск.
  • Перед решением по отправке инструкторов ожидается обсуждение на заседании комитета ЕС, включая рассмотрение конфиденциального документа Европейской службы внешних действий.
  • Если отправка военных инструкторов будет одобрена, мандат тренировочной миссии может быть расширен на будущее обучение на территории Украины, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Что известно о планах ЕС рассмотреть отправку военных инструкторов в Украину

Отмечается, что руководство Украины направило письмо главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю еще 31 мая с призывом к отправке военных инструкторов на территорию Украины.

Журналисты издания предполагают, что рассмотрение этого вопроса в ЕС может состояться на следующей неделе.

В частности, как подчеркивается в материале, главы МИД стран ЕС и Минобороны впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели.

Вопрос также планируется рассмотреть на заседании комитета по политике и безопасности ЕС 27 августа.

ЕС рассмотрит вопросы отправки военных инструкторов в Украину
Тренировки военных ВСУ

В частности, отправку военных инструкторов в Украину поддерживают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.

Однако из-за опасений эскалации против этого выступают Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.

Какие шансы на одобрение ЕС решения по отправке военных инструкторов в Украину

Авторы материала также отмечают, что в середине ноября мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС, прежде всего в Германии и Польше, должен быть продлен на два года.

Предполагается, что в случае положительного решения мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.

По информации журналистов, первые неформальные обсуждения вопроса отправки военных инструкторов стран ЕС в Украину прошли еще в середине июля.

Основой для обсуждения на следующей неделе станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий.

Он называется "Стратегический обзор тренировочной миссии ЕС в Украине". В документе говорится, что в результате майской мобилизации Украина ожидает до 150 тысяч новобранцев., будет создано десять новых пехотных бригад.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда французские военные инструкторы прибудут в Украину — детали
Инструктор
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия отказалась отправлять военных инструкторов в Украину
Яна Чернохова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители F-16 в Украине. Датские инструкторы обучают пилотов ВС ВСУ — видео
Генштаб ВСУ
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?