Що відомо про плани ЄС розглянути відправку військових інструкторів до України

Зазначається, що керівництво України надіслало листа головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю ще 31 травня із закликом до відправки військових інструкторів на територію України.

Журналісти видання припускають, що розгляд цього питання у ЄС може відбутись вже наступного тижня.

Зокрема, як підкреслюється у матеріалі, глави МЗС країн ЄС та Міноборони вперше обговорять це питання в середині наступного тижня.

Питання також планують розглянути під час засідання комітету з політики та безпеки ЄС 27 серпня.

Тренування військових ЗСУ

Зокрема, відправку військових інструкторів до України підтримують Франція, країни Балтії, Данія та Швеція.

Однак через побоювання щодо ескалації проти цього виступають Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія.

Які шанси на схвалення ЄС рішення щодо відправки військових інструкторів до України

Автори матеріалу також зазначають, що У середині листопада мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки.

Припускається, що у разі позитивного рішення мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання на території України.

За інформацією журналістів видання, перші неформальні обговорення питання відправки військових інструкторів країн ЄС в Україну пройшли ще в середині липня.

Основою для обговорень наступного тижня стане конфіденційний документ Європейської служби зовнішніх дій.