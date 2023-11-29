В Эстонии могут закрыть границу с РФ

Эстония допустила закрытие границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным.
В Эстонии допустили закрытие границы с Россией
Также он добавил, что Эстония обсудит такое мероприятие, если это понадобится для поддержки Финляндии.
23 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что закрытие восточной границы для борьбы с мигрантами пока не нужно.
Закрытие финской границы с РФ
Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.
Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.
На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП – в Лапландии.
Вчера правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-