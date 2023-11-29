В Естонії можуть закрити кордон із РФ

Естонія допустила закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним.

В Естонії допустили закриття кордону з Росією

Ми готові закрити кордон, якщо це знадобиться, - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Поширити

Також він додав, що Естонія обговорить такий захід, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії.

Це закриття кордону з РФ може трапитися. Ця ситуація не є звичайним прикладом міграції, - додав Маргус Цахкна. Поширити

23 листопада глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявляв, що закриття східного кордону для боротьби з мігрантами поки не потрібне.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

Вчора уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.