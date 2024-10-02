В Эстонии обсуждают возможность введения своих военных в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Эстонии обсуждают возможность введения своих военных в Украину

армия Эстонии
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Источник:  Polskie Radio

Эстонское правительство уже проводило дискуссии и обсуждения возможного сценария отправки их военных с небоевыми заданиями на запад Украины.

Главные тезисы

  • Эстония не отказалась от идеи, которую предложил президент Франции, и до сих пор ее активно обсуждает.
  • Решение о введении эстонских войск будет требовать консенсуса стран-членов НАТО.
  • Эммануэль Макрон убежден, что в будущем это решение могут принять многие союзники Украины.

Эстония до сих пор рассматривает идею Макрона

Эту информацию официально подтвердил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он также подчеркнул, что финального решения никто пока не принял, поскольку власти страны очень беспокоит вопрос безопасности их инструкторов в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.

Будь у нас большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян, — отметил Ханно Певкур.

Глава оборонного ведомства также напомнил, что решение о вводе войск в Украину должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО.

Кроме того, официальный Таллин хочет учесть абсолютно все нюансы. В первую очередь речь идет о мерах защиты сил, а также логистике.

Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема.

Ввод западных войск в Украину. Что известно

Первым с таким предложением выступил французский лидер Эммануэль Макрон. Именно он назвал возможным сценарий введения западных войск в Украину в будущем.

По состоянию на сегодняшний день, как заявил глава республики, нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Союзники сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну… Все возможное для достижения этой цели.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По его убеждению, в будущем это решение могут принять даже те страны, которые даже не хотят обсуждать эту идею.

Макрон подчеркнул, что подобное неоднократно случалось на политической арене.

Многие люди, которые сегодня говорят: "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия, — заявил французский лидер.

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