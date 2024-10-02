В Эстонии обсуждают возможность введения своих военных в Украину

Эстонское правительство уже проводило дискуссии и обсуждения возможного сценария отправки их военных с небоевыми заданиями на запад Украины.
Главные тезисы
- Эстония не отказалась от идеи, которую предложил президент Франции, и до сих пор ее активно обсуждает.
- Решение о введении эстонских войск будет требовать консенсуса стран-членов НАТО.
- Эммануэль Макрон убежден, что в будущем это решение могут принять многие союзники Украины.
Эстония до сих пор рассматривает идею Макрона
Эту информацию официально подтвердил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.
Он также подчеркнул, что финального решения никто пока не принял, поскольку власти страны очень беспокоит вопрос безопасности их инструкторов в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.
Глава оборонного ведомства также напомнил, что решение о вводе войск в Украину должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО.
Кроме того, официальный Таллин хочет учесть абсолютно все нюансы. В первую очередь речь идет о мерах защиты сил, а также логистике.
Ввод западных войск в Украину. Что известно
Первым с таким предложением выступил французский лидер Эммануэль Макрон. Именно он назвал возможным сценарий введения западных войск в Украину в будущем.
По состоянию на сегодняшний день, как заявил глава республики, нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
По его убеждению, в будущем это решение могут принять даже те страны, которые даже не хотят обсуждать эту идею.
Макрон подчеркнул, что подобное неоднократно случалось на политической арене.
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