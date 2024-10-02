В Естонії обговорюють можливість введення своїх військових в Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

В Естонії обговорюють можливість введення своїх військових в Україну

армія Естонії
Джерело:  Polskie Radio

Естонський уряд уже проводив дискусії та обговорення щодо можливого сценарію відправлення їхніх військових із небойовими завданнями на захід України. 

Головні тези:

  • Естонія не відмовилися від ідеї, яку запропонував президент Франції, та досі її активно обговорює.
  • Рішення щодо введення естонських військ вимагатиме консенсусу країн-членів НАТО.
  • Еммануель Макрон переконаний, що в майбутньому це рішення можуть ухвалити чимало союзників України.

Естонія досі розглядає ідею Макрона

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.

Він також наголосив, що фінального рішення ніхто поки не ухвалив, оскільки владу країни дуже непокоїть питання безпеки їхніх інструкторів в Україні, яка постійно зазнає атак з боку Росії.

Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян, — зазначив Ханно Певкур.

Глава оборонного відомства також вкотре нагадав, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватись консенсусом країн-членів НАТО.

Окрім того, офіційний Таллінн хоче врахувати абсолютно всі нюанси. Насамперед йдеться про заходи захисту сил, а також логістику.

Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема.

Введення західних військ в Україну. Що відомо

Першим з такою пропозицією виступив французький лідер Еммануель Макрон Саме він першим назвав можливим сценарій введення західних військ до України у майбутньому,.

Станом на сьогодні, як заявив глава республіки, немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Союзники зроблять все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну… Все можливе для досягнення цієї мети.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

На його переконання, у майбутньому це рішення можуть ухвалити навіть ті країни, які наразі навіть не хочуть обговорювати цю ідею.

Макрон наголосив, що подібне неодноразово траплялося на політичній арені.

Багато людей, які сьогодні кажуть: "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіуса дії, — французький лідер.

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