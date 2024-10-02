В Естонії обговорюють можливість введення своїх військових в Україну

Естонський уряд уже проводив дискусії та обговорення щодо можливого сценарію відправлення їхніх військових із небойовими завданнями на захід України.
Головні тези:
- Естонія не відмовилися від ідеї, яку запропонував президент Франції, та досі її активно обговорює.
- Рішення щодо введення естонських військ вимагатиме консенсусу країн-членів НАТО.
- Еммануель Макрон переконаний, що в майбутньому це рішення можуть ухвалити чимало союзників України.
Естонія досі розглядає ідею Макрона
Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.
Він також наголосив, що фінального рішення ніхто поки не ухвалив, оскільки владу країни дуже непокоїть питання безпеки їхніх інструкторів в Україні, яка постійно зазнає атак з боку Росії.
Глава оборонного відомства також вкотре нагадав, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватись консенсусом країн-членів НАТО.
Окрім того, офіційний Таллінн хоче врахувати абсолютно всі нюанси. Насамперед йдеться про заходи захисту сил, а також логістику.
Введення західних військ в Україну. Що відомо
Першим з такою пропозицією виступив французький лідер Еммануель Макрон Саме він першим назвав можливим сценарій введення західних військ до України у майбутньому,.
Станом на сьогодні, як заявив глава республіки, немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
На його переконання, у майбутньому це рішення можуть ухвалити навіть ті країни, які наразі навіть не хочуть обговорювати цю ідею.
Макрон наголосив, що подібне неодноразово траплялося на політичній арені.
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