В Евросоюзе приостановили процесс вступления Грузии в ЕС

Лидеры ЕС после саммита Европейского совета решили приостановить вступление Грузии в экономически-политический блок.
Главные тезисы
- Лидеры ЕС решили заморозить поддержку Грузии в сфере обороны и сократить прямую помощь, переводя ее на гражданское общество.
- Правительство Грузии приняло закон об «иноагентах», который стал препятствием для начала переговоров по вступлению в ЕС.
- Несмотря на приостановку процесса, надежды на дальнейшее расширение ЕС остаются, но судьба Грузии в нем остается невыясненной.
Процесс интеграции Грузии в ЕС могут быть возобновлены после октябрьских выборов
Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на проходящей в Тбилиси международной конференции "Расширение ЕС — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС".
По его словам, в ЕС решили заморозить 30 млн евро, предназначенных в поддержку Грузии в сфере обороны.
Он также отметил, что до сих пор неясно коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.
Герчинский отметил, что в настоящее время вступление Грузии в Евросоюз приостановлено.
Что предшествовало приостановке процесса вступления Грузии в ЕС
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, и в декабре 2023 года приобрела статус кандидата.
Следующим шагом должна стать рекомендация Еврокомиссии правительствам стран ЕС о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, но это зависело от проведения ряда реформ.
В Брюсселе четко дали понять: если закон об «иноагентах» будет принят, рекомендации не будет. А его приняли — 3 июня спикер парламента Грузии подписал закон, несмотря на вето президентки страны Саломе Зурабишвили.
Этот закон фактически является аналогом российского закона об «иноагентах».
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