В Евросоюзе приостановили процесс вступления Грузии в ЕС

Процесс интеграции Грузии в ЕС могут быть возобновлены после октябрьских выборов

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на проходящей в Тбилиси международной конференции "Расширение ЕС — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС".

По его словам, в ЕС решили заморозить 30 млн евро, предназначенных в поддержку Грузии в сфере обороны.

И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге. Павел Герчинский Посол Евросоюза

Он также отметил, что до сих пор неясно коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.

Расширение является одним из важнейших вызовов, стоящих перед ЕС, и я искренне надеюсь, что в течение следующих 5 лет работы новоизбранного руководства произойдет большая волна дальнейшего расширения блока. Что касается Грузии, до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы возобновим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС, – отметил посол. Поделиться

Герчинский отметил, что в настоящее время вступление Грузии в Евросоюз приостановлено.

Об этом очень ясно заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия двинется вперед, сделает шаги, потому что лидеры ЕС решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии, — объяснил дипломат. Поделиться

Что предшествовало приостановке процесса вступления Грузии в ЕС

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, и в декабре 2023 года приобрела статус кандидата.

Следующим шагом должна стать рекомендация Еврокомиссии правительствам стран ЕС о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, но это зависело от проведения ряда реформ.

В Брюсселе четко дали понять: если закон об «иноагентах» будет принят, рекомендации не будет. А его приняли — 3 июня спикер парламента Грузии подписал закон, несмотря на вето президентки страны Саломе Зурабишвили.

Этот закон фактически является аналогом российского закона об «иноагентах».