У Євросоюзі призупинили процес вступу Грузії до ЄС
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У Євросоюзі призупинили процес вступу Грузії до ЄС

Грузія та ЄС
Джерело:  Ехо Кавказу

Лідери ЄС після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку.

Головні тези:

  • Лідери ЄС вирішили заморозити підтримку Грузії у сфері оборони та скоротити пряму допомогу, перекладаючи її на громадянське суспільство.
  • Уряд Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який став перешкодою для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • Попри призупинення процесу, сподівання на подальше розширення ЄС залишаються, але доля Грузії в ньому залишається нез'ясованою.

Процес інтеграції Грузії в ЄС можуть відновити після жовтневих виборів

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, "Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС".

За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.

І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Павло Герчинський

Павло Герчинський

Посол Євросоюзу

Він також зазначив, що досі неясно чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

Розширення є одним із найважливіших викликів, які стоять перед ЄС і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва відбудеться велика хвиля подальшого розширення блоку. Що стосується Грузії досі незрозуміло, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо досягти того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС, — зазначив посол.

Герчинський зауважив, що наразі вступ Грузії до Євросоюзу припинено.

Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рушить уперед, зробить кроки, бо лідери ЄС вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають на більшу ясність від уряду Грузії, — пояснив дипломат.

Що передувало призупинці процесу вступу Грузії до ЄС

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

Наступним кроком мала стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежало від проведення низки реформ.

У Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон про «іноагентів» ухвалять, рекомендації не буде. А його таки ухвалили — 3 червня спікер парламенту Грузії підписав закон, попри вето президентки країни Саломе Зурабішвілі.

Цей закон фактично є аналогом російського закону про «іноагентів».

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