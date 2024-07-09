У Євросоюзі призупинили процес вступу Грузії до ЄС

Лідери ЄС після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку.
Головні тези:
- Лідери ЄС вирішили заморозити підтримку Грузії у сфері оборони та скоротити пряму допомогу, перекладаючи її на громадянське суспільство.
- Уряд Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який став перешкодою для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
- Попри призупинення процесу, сподівання на подальше розширення ЄС залишаються, але доля Грузії в ньому залишається нез'ясованою.
Процес інтеграції Грузії в ЄС можуть відновити після жовтневих виборів
Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, "Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС".
За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.
Він також зазначив, що досі неясно чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.
Герчинський зауважив, що наразі вступ Грузії до Євросоюзу припинено.
Що передувало призупинці процесу вступу Грузії до ЄС
Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.
Наступним кроком мала стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежало від проведення низки реформ.
У Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон про «іноагентів» ухвалять, рекомендації не буде. А його таки ухвалили — 3 червня спікер парламенту Грузії підписав закон, попри вето президентки країни Саломе Зурабішвілі.
Цей закон фактично є аналогом російського закону про «іноагентів».
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