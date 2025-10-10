В Газе официально началось перемирие
В Газе официально началось перемирие

В Газе официально началось перемирие
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

В полдень 10 октября официально стартовало перемирие в Газе. Это произошло после того, как Армия обороны Израиля вывела войска на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников, удерживаемых террористической группой.

  • ХАМАС должен освободить 48 заложников.
  • Местное население начало возвращаться в северную часть Газы.

С заявлением на этот счет выступило военное командование Израиля.

ЦАХАЛ официально подтвердил, что по состоянию на 12:00 дня их войска заняли позиции на обновленных линиях развертывания в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и возвращении заложников.

Согласно договоренностям, в течение 72 часов, до полдня понедельника, боевики должны освободить 48 заложников.

Что важно понимать, после частичного вывода войск Израиль контролирует более 50% территории Сектора Газа, подавляющая часть которой находится за пределами городских районов.

Медиа в Газе отмечают, что жители начали возвращаться в северную часть региона.

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 10 октября Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении всех 48 заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

Перед этим Главный спикер группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил о "прекращении огня".

