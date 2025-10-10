Опівдні 10 жовтня офіційно стартувало перемир'я в Газі. Це сталося після того, як Армія оборони Ізраїля вивела війська на узгоджені лінії розгортання в межах угоди з ХАМАС щодо звільнення всіх заручників, утримуваних терористичною групою.

У Газі офіційно розпочалося перемир'я

З заявою з цього приводу виступило військове командування Ізраїлю.

ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що станом на 12:00 дня їхні війська зайняли позиції на оновлених лініях розгортання відповідно до умов угоди про припинення вогню та повернення заручників.

Згідно з домовленостями, протягом 72 годин, до понеділка опівдні, бойовики повинні звільнити 48 заручників.

Що важливо розуміти, після часткового виведення військ Ізраїль контролює понад 50% території Сектора Газа, переважна частина якої знаходиться за межами міських районів.

Медіа в Газі зазначають, що мешканці почали повертатися до північної частини регіону.

Як уже згадувалося раніше, в ніч на 10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення усіх 48 заручників, утримуваних ХАМАС у Газі.

Перед цим Головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню".