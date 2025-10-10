У Газі офіційно розпочалося перемир'я
Категорія
Світ
Дата публікації

У Газі офіційно розпочалося перемир'я

У Газі офіційно розпочалося перемир'я
Джерело:  The Times of Israel

Опівдні 10 жовтня офіційно стартувало перемир'я в Газі. Це сталося після того, як Армія оборони Ізраїля вивела війська на узгоджені лінії розгортання в межах угоди з ХАМАС щодо звільнення всіх заручників, утримуваних терористичною групою.

Головні тези:

  • ХАМАС повинен звільнити 48 заручників.
  • Місцеве населення почало повертатися до північної частини Гази.

У Газі офіційно розпочалося перемир'я

З заявою з цього приводу виступило військове командування Ізраїлю.

ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що станом на 12:00 дня їхні війська зайняли позиції на оновлених лініях розгортання відповідно до умов угоди про припинення вогню та повернення заручників.

Згідно з домовленостями, протягом 72 годин, до понеділка опівдні, бойовики повинні звільнити 48 заручників.

Що важливо розуміти, після часткового виведення військ Ізраїль контролює понад 50% території Сектора Газа, переважна частина якої знаходиться за межами міських районів.

Медіа в Газі зазначають, що мешканці почали повертатися до північної частини регіону.

Як уже згадувалося раніше, в ніч на 10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення усіх 48 заручників, утримуваних ХАМАС у Газі.

Перед цим Головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз планує покарати Ізраїль за терор у Газі
Єврокомісія
Ізраїль повинен відповісти за свої дії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази
Трамп повірив заяві бойовиків
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль і ХАМАС підписали першу частину мирного плану США — Трамп
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?