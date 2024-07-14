По информации Генштаба, в воскресенье, 14 июля, по состоянию на 16:00 ситуация на фронте остается наиболее напряженной в направлении Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Наиболее напряженная ситуация в Донецкой области на направлении Покровска, где украинские военные численные разы вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
- В Харьковской области террористы продолжают активные действия, осуществляя атаки и обстрелы украинских сел и городов.
- На юге вражеские силы активно действуют недалеко от города Крынка в Херсонской области, однако войска Украины успешно отражают их штурмы.
- На восточном фронте ситуация остается напряженной, с непрекращающимися боями и обстрелами со стороны врага.
- В общей сложности за сутки украинские военные 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ, что свидетельствует о высокой напряженности обстановки.
Что происходит на восточном фронте
С начала суток украинские военные уже 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
На Харьковщине зафиксировано 3 вражеских атаки возле Волчанска и Глубокого.
Вместо этого террористы активно продолжают бить КАБами с российской территории по украинским селам и городам.
В частности, со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск испытал двух авиаударов шестью КАБами по направлению Шебекино.
Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному избивал с вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.
В направлении Купянска российские оккупанты провели три безуспешные попытки атак в районах Песчаного и Стельмаховки.
В направлении Лимана Донецкой области враг 4 раза пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Грековки и Макеевки.
В направлении Северска русские оккупанты 6 раз пытались атаковать вблизи Спорного и Раздолевки. Там еще продолжаются 2 боя.
По направлению Краматорская преступная армия совершила 5 атак вблизи Григоровки, Временного Яра, Ивановского и Андреевки.
В направлении Покровска количество вражеских атак с начала суток возросло до 24.
19 атак враг провел вблизи Новоалександровки и Прогресса. Также бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой.
В направлении Курахово две атаки наши воины нейтрализовали неподалеку от Красногоровки и Парасковеевки.
Противник, тоже дважды, атаковал возле Константиновки и Водяного.
Какая ситуация на юге
Отмечается, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок.
Здесь, с начала суток, нашими воинами отражены два вражеских штурма. В район Львовского захватчики сбросили четыре авиабомба.
По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-