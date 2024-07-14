В Генштабе назвали наиболее активные направления фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе назвали наиболее активные направления фронта

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, в воскресенье, 14 июля, по состоянию на 16:00 ситуация на фронте остается наиболее напряженной в направлении Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Наиболее напряженная ситуация в Донецкой области на направлении Покровска, где украинские военные численные разы вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
  • В Харьковской области террористы продолжают активные действия, осуществляя атаки и обстрелы украинских сел и городов.
  • На юге вражеские силы активно действуют недалеко от города Крынка в Херсонской области, однако войска Украины успешно отражают их штурмы.
  • На восточном фронте ситуация остается напряженной, с непрекращающимися боями и обстрелами со стороны врага.
  • В общей сложности за сутки украинские военные 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ, что свидетельствует о высокой напряженности обстановки.

Что происходит на восточном фронте

С начала суток украинские военные уже 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

На Харьковщине зафиксировано 3 вражеских атаки возле Волчанска и Глубокого.

Вместо этого террористы активно продолжают бить КАБами с российской территории по украинским селам и городам.

В частности, со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск испытал двух авиаударов шестью КАБами по направлению Шебекино.

Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному избивал с вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.

В направлении Купянска российские оккупанты провели три безуспешные попытки атак в районах Песчаного и Стельмаховки.

В направлении Лимана Донецкой области враг 4 раза пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Грековки и Макеевки.

В направлении Северска русские оккупанты 6 раз пытались атаковать вблизи Спорного и Раздолевки. Там еще продолжаются 2 боя.

По направлению Краматорская преступная армия совершила 5 атак вблизи Григоровки, Временного Яра, Ивановского и Андреевки.

В направлении Покровска количество вражеских атак с начала суток возросло до 24.

19 атак враг провел вблизи Новоалександровки и Прогресса. Также бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой.

В направлении Курахово две атаки наши воины нейтрализовали неподалеку от Красногоровки и Парасковеевки.

Противник, тоже дважды, атаковал возле Константиновки и Водяного.

Какая ситуация на юге

Отмечается, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок.

Здесь, с начала суток, нашими воинами отражены два вражеских штурма. В район Львовского захватчики сбросили четыре авиабомба.

По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.

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