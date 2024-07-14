За інформацією Генштабу, у неділю, 14 липня, станом на 16:00 ситуація на фронті залишається найбільш напруженою у напрямку Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- На напрямку Покровська на Донеччині зафіксована найбільш напружена ситуація, де українські військові 24 рази вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ.
- У Харківській області терористи продовжують активні дії, здійснюючи атаки та обстріли по українських селах і містах.
- Ворог продовжує бомбардування різних районів, зокрема Липців, Вовчанських Хуторів, Шебекіного, Стариці, Глибокого та інших.
- На півдні ворожі сили намагаються активно діяти неподалік міста Кринки на Херсонщині, де нашими воїнами відбито ворожі штурми.
- Поблизу Львового та на інших напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, інтенсивність атак і обстрілів залишається на стабільному рівні.
Що відбувається на східному фронті
Зазначається, що від початку доби українські військові вже 66 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
На Харківщині зафіксовано 3 ворожі атаки біля Вовчанська та Глибокого.
Натомість терористи активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах.
Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у район Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного.
Окрім того, ворог бомбардував Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.
У напрямку Куп’янська російські окупанти провели три безуспішні спроби атак в районах Піщаного і Стельмахівки.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 4 рази намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Греківки і Макіївки.
У напрямку Сіверська російські окупанти 6 разів намагались атакувати поблизу Спірного та Роздолівки. Там ще тривають 2 бої.
У напрямку Краматорська злочинна армія здійснила 5 атак поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.
У напрямку Покровська кількість ворожих атак від початку доби зросла до 24.
19 атак ворог провів поблизу Новоолександрівки і Прогреса. Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої.
У напрямку Курахового дві атаки наші воїни нейтралізували неподалік Красногорівки і Парасковіївки.
Противник, теж двічі, атакував біля Костянтинівки і Водяного.
Яка ситуація на півдні
Зазначається, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок.
Тут, з початку доби, нашими воїнами відбито два ворожих штурми. У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.
На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-