У Генштабі назвали найбільш активні напрямки фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі назвали найбільш активні напрямки фронту

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ
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За інформацією Генштабу, у неділю, 14 липня, станом на 16:00 ситуація на фронті залишається найбільш напруженою у напрямку Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • На напрямку Покровська на Донеччині зафіксована найбільш напружена ситуація, де українські військові 24 рази вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ.
  • У Харківській області терористи продовжують активні дії, здійснюючи атаки та обстріли по українських селах і містах.
  • Ворог продовжує бомбардування різних районів, зокрема Липців, Вовчанських Хуторів, Шебекіного, Стариці, Глибокого та інших.
  • На півдні ворожі сили намагаються активно діяти неподалік міста Кринки на Херсонщині, де нашими воїнами відбито ворожі штурми.
  • Поблизу Львового та на інших напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, інтенсивність атак і обстрілів залишається на стабільному рівні.

Що відбувається на східному фронті

Зазначається, що від початку доби українські військові вже 66 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

На Харківщині зафіксовано 3 ворожі атаки біля Вовчанська та Глибокого.

Натомість терористи активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах.

Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у район Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного.

Окрім того, ворог бомбардував Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

У напрямку Куп’янська російські окупанти провели три безуспішні спроби атак в районах Піщаного і Стельмахівки.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 4 рази намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Греківки і Макіївки.

У напрямку Сіверська російські окупанти 6 разів намагались атакувати поблизу Спірного та Роздолівки. Там ще тривають 2 бої.

У напрямку Краматорська злочинна армія здійснила 5 атак поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

У напрямку Покровська кількість ворожих атак від початку доби зросла до 24.

19 атак ворог провів поблизу Новоолександрівки і Прогреса. Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої.

У напрямку Курахового дві атаки наші воїни нейтралізували неподалік Красногорівки і Парасковіївки.

Противник, теж двічі, атакував біля Костянтинівки і Водяного.

Яка ситуація на півдні

Зазначається, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок.

Тут, з початку доби, нашими воїнами відбито два ворожих штурми. У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.

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