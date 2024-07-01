По информации Генштаба, с начала суток по всей линии фронта украинские военные 121 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в направлении Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Наиболее напряженные бои проходили в направлении Покровска Донецкой области, а также в Харьковской области. Украинские военные активно отражают атаки противника.
- В разных районах восточного фронта зафиксированы многочисленные попытки атак от российских сил, ВСУ успешно отражают агрессивные действия окупантов.
- На южном фронте украинские военные не допускают продвижения врага. В Запорожской области и на левобережье Днепра происходят боевые столкновения.
- Оккупанты предпринимают попытки продвижения в разных районах, однако ВСУ эффективно контролируют обстановку и отбивают нападения.
Что известно о ситуации на восточном фронте
В строительстве Генштаба отмечается, что на Харьковщине украинские военные отразили 6 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.
В направлении Купянска враг 11 раз атаковал вблизи Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.
В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районе Макеевки Грековки и Невского.
С начала суток враг провел по этим направлениям 13 атак. Еще возле села Макеевка происходили восемь вражеских штурмов.
В направлении Северска зафиксировано 18 попыток атак российских окупантов. ВСУ отразили 11 вражеских атак только вблизи одной только Белогоровки.
Враг также проводит штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Верхнекаменского.
В направлении Краматорска российские оккупанты пытаются из района оккупированного Бахмута продвинуться в сторону Временного Яра и Клещиевки. ВСУ уже отразили 5 вражеских атак.
Наибольшее количество боеприкосновений зафиксировано в направлении Покровска.
С начала суток враг атаковал здесь 37 раз. 26 атак украинские военные отразили в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Евгеньевки, Нетайлового, Востока, Сокола.
В направлении Курахово российские оккупанты 6 раз безуспешно пытались атаковать у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки.
Противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области Оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, однако украинские военные отбивают вражеские атаки и наносят захватчикам потери.
На левобережье Днепра в Херсонской области произошло три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага.
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