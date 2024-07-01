По информации Генштаба, с начала суток по всей линии фронта украинские военные 121 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в направлении Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на восточном фронте

В строительстве Генштаба отмечается, что на Харьковщине украинские военные отразили 6 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.

В направлении Купянска враг 11 раз атаковал вблизи Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районе Макеевки Грековки и Невского.

С начала суток враг провел по этим направлениям 13 атак. Еще возле села Макеевка происходили восемь вражеских штурмов.

В направлении Северска зафиксировано 18 попыток атак российских окупантов. ВСУ отразили 11 вражеских атак только вблизи одной только Белогоровки.

Враг также проводит штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Верхнекаменского.

В направлении Краматорска российские оккупанты пытаются из района оккупированного Бахмута продвинуться в сторону Временного Яра и Клещиевки. ВСУ уже отразили 5 вражеских атак.

Наибольшее количество боеприкосновений зафиксировано в направлении Покровска.

С начала суток враг атаковал здесь 37 раз. 26 атак украинские военные отразили в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Евгеньевки, Нетайлового, Востока, Сокола.

В направлении Курахово российские оккупанты 6 раз безуспешно пытались атаковать у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки.

Противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области Оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, однако украинские военные отбивают вражеские атаки и наносят захватчикам потери.

На левобережье Днепра в Херсонской области произошло три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага.