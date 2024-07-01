В Генштабе назвали самые горячие направления фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, с начала суток по всей линии фронта украинские военные 121 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в направлении Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Наиболее напряженные бои проходили в направлении Покровска Донецкой области, а также в Харьковской области. Украинские военные активно отражают атаки противника.
  • В разных районах восточного фронта зафиксированы многочисленные попытки атак от российских сил, ВСУ успешно отражают агрессивные действия окупантов.
  • На южном фронте украинские военные не допускают продвижения врага. В Запорожской области и на левобережье Днепра происходят боевые столкновения.
  • Оккупанты предпринимают попытки продвижения в разных районах, однако ВСУ эффективно контролируют обстановку и отбивают нападения.

Что известно о ситуации на восточном фронте

В строительстве Генштаба отмечается, что на Харьковщине украинские военные отразили 6 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.

В направлении Купянска враг 11 раз атаковал вблизи Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районе Макеевки Грековки и Невского.

С начала суток враг провел по этим направлениям 13 атак. Еще возле села Макеевка происходили восемь вражеских штурмов.

В направлении Северска зафиксировано 18 попыток атак российских окупантов. ВСУ отразили 11 вражеских атак только вблизи одной только Белогоровки.

Враг также проводит штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Верхнекаменского.

В направлении Краматорска российские оккупанты пытаются из района оккупированного Бахмута продвинуться в сторону Временного Яра и Клещиевки. ВСУ уже отразили 5 вражеских атак.

Наибольшее количество боеприкосновений зафиксировано в направлении Покровска.

С начала суток враг атаковал здесь 37 раз. 26 атак украинские военные отразили в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Евгеньевки, Нетайлового, Востока, Сокола.

В направлении Курахово российские оккупанты 6 раз безуспешно пытались атаковать у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки.

Противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области Оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, однако украинские военные отбивают вражеские атаки и наносят захватчикам потери.

На левобережье Днепра в Херсонской области произошло три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Воздушных силах ВСУ поделились подробностями отражения атаки РФ на Киев
Искандер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр
ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ спрогнозировали сроки завершения войны
Танк ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?