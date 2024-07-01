За інформацією Генштабу, від початку доби по всій лінії фронту українські військові 121 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Найбільш напруженою залишається ситуація у напрямку Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

У зведенні Генштабу зазначається, що на Харківщині українські військові відбили 6 атак російських окупантів в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Наразі тривають ще 2 боєзіткнення.

У напрямку Куп’янська ворог 11 разів атакував поблизу Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти не полишають спроб просунутись в районі Макіївки Греківки та Невського.

Від початку доби ворог провів на цих напрямках 13 атак. Лише біля села Макіївка відбувалися вісім ворожих штурмів.

У напрямку Сіверська зафіксовано 18 спроб атак російських окупантів. ЗСУ відбили 11 ворожих атак лише поблизу однієї тільки Білогорівки.

Ворог також проводить штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Виїмки та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська російські окупанти намагаються з района окупованого Бахмута просунутись у бік Часового Яру і Кліщіївки. ЗСУ вже відбили 5 ворожих атак.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована у напрямку Покровська.

Від початку доби ворог атакував тут 37 разів. 26 атак українські військові відбили в районі Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Євгенівки, Нетайлового, Восходу, Сокіла.

У напрямку Курахового російські окупанти 6 разів безуспішно намагались атакувати біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки.

Противник отримує відсіч біля населених пунктів Водяне, Урожайне і Макарівка. Тут, з початку дня, зафіксовано вісім штурмових спроб агресора.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області Окупанти намагаються просунутися з Новопокровки на Новоданилівку, однак українські військові відбивають ворожі атаки і завдають загарбникам втрат.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині відбулися три бойові зіткнення на плацдармах, безуспішно для ворога.