У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією Генштабу, від початку доби по всій лінії фронту українські військові 121 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Найбільш напруженою залишається ситуація у напрямку Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • На напрямку Покровська на Донеччині українські військові вели загострену боротьбу з підрозділами злочинної армії РФ.
  • Ситуація на Харківщині та Донеччині вимагає уваги від українських військових, які активно відбивають атаки російських окупантів.
  • У ЗСУ зафіксовано численні спроби атак від ворожих сил у різних районах, що свідчить про намагання просунутися агресора на різних фронтах.
  • Окупанти також намагаються просунутися у напрямках Курахового та Краматорська, де відбулися бойові зіткнення та атаки.
  • Українські військові відбивають атаки та ведуть успішну оборону на південному фронті, не допускаючи просування окупантів.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

У зведенні Генштабу зазначається, що на Харківщині українські військові відбили 6 атак російських окупантів в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Наразі тривають ще 2 боєзіткнення.

У напрямку Куп’янська ворог 11 разів атакував поблизу Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти не полишають спроб просунутись в районі Макіївки Греківки та Невського.

Від початку доби ворог провів на цих напрямках 13 атак. Лише біля села Макіївка відбувалися вісім ворожих штурмів.

У напрямку Сіверська зафіксовано 18 спроб атак російських окупантів. ЗСУ відбили 11 ворожих атак лише поблизу однієї тільки Білогорівки.

Ворог також проводить штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Виїмки та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська російські окупанти намагаються з района окупованого Бахмута просунутись у бік Часового Яру і Кліщіївки. ЗСУ вже відбили 5 ворожих атак.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована у напрямку Покровська.

Від початку доби ворог атакував тут 37 разів. 26 атак українські військові відбили в районі Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Євгенівки, Нетайлового, Восходу, Сокіла.

У напрямку Курахового російські окупанти 6 разів безуспішно намагались атакувати біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки.

Противник отримує відсіч біля населених пунктів Водяне, Урожайне і Макарівка. Тут, з початку дня, зафіксовано вісім штурмових спроб агресора.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області Окупанти намагаються просунутися з Новопокровки на Новоданилівку, однак українські військові відбивають ворожі атаки і завдають загарбникам втрат.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині відбулися три бойові зіткнення на плацдармах, безуспішно для ворога.

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