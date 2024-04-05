В Генштабе озвучили количество срочников, которых планируют уволить в запас

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что к концу весны около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас.

К концу весны в запас уволят 7 тыс срочников

Согласно указу президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек.

Что известно о демобилизации срочников

22 февраля глава государства Владимир Зеленский внес в ВРУ законопроект относительно сроков срочной военной службы.

На следующий день нардепы приняли за основу и в целом законопроект №11035 о демобилизации срочников.

Проектом закона предлагается установить, что военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлены сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом главы государства.

С 1 августа 2023 года срочники, в которых истекает срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться в армию.