У Генштабі озвучили кількість строковиків, яких планують звільнити у запас

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що до кінця весни близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять в запас.

До кінця весни у запас звільнять 7 тис строковиків

Відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби.

Усього у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб.

Що відомо про демобілізацію строковиків

22 лютого глава держави Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт стосовно термінів строкової військової служби.

Наступного дня нардепи прийняли за основу та в цілому законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

Проєктом закону пропонується установити, що військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом глави держави.

З 1 серпня 2023 року строковики, в яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.