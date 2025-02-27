В Генштабе подтвердили поражение командно-наблюдательного пункта армии РФ в Запорожской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

25 февраля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком окупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА.

Он размещался около н.п. Копани Запорожской области. В результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока РФ не выведет свои войска с суверенной территории Украины.