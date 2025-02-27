В Генштабе подтвердили поражение командно-наблюдательного пункта армии РФ в Запорожской области

В Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт РФ. Его оккупанты использовали и для запуска дронов.
Главные тезисы
- Украинские воздушные силы нанесли удар по командно-наблюдательному пункту армии РФ в Запорожской области.
- Атака была направлена на уничтожение объекта, используемого оккупантами для запуска дронов.
- Действия украинских воздушных сил заставили российские войска существенно ограничить свои возможности в терроризировании мирного населения.
ВС ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт армии РФ
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Он размещался около н.п. Копани Запорожской области. В результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока РФ не выведет свои войска с суверенной территории Украины.
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