В Генштабе подтвердили поражение командно-наблюдательного пункта армии РФ в Запорожской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Генштабе подтвердили поражение командно-наблюдательного пункта армии РФ в Запорожской области

Генштаб ВСУ
бавовна
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В Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт РФ. Его оккупанты использовали и для запуска дронов.

Главные тезисы

  • Украинские воздушные силы нанесли удар по командно-наблюдательному пункту армии РФ в Запорожской области.
  • Атака была направлена на уничтожение объекта, используемого оккупантами для запуска дронов.
  • Действия украинских воздушных сил заставили российские войска существенно ограничить свои возможности в терроризировании мирного населения.

ВС ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт армии РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

25 февраля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком окупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА.

Он размещался около н.п. Копани Запорожской области. В результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока РФ не выведет свои войска с суверенной территории Украины.

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