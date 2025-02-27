У Генштабі підтвердили ураження командно-спостережного пункту армії РФ у Запорізькій області

У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ уразили командно-спостережний пункт армії РФ у Запорізькій області, який використовувався для запуску дронів.
- У результаті удару знищено будівлю, яку використовували окупанти як командно-спостережний пункт.
- Дії українських повітряних сил спричинили суттєве обмеження можливостей російських військ у тероризуванні мирного населення.
Повітряні сили ЗСУ уразили командно-спостережний пункт армії РФ
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Він розташовувався біля н.п. Копані Запорізької області. Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені.
Повітряні Сили Збройних Сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки РФ не виведе свої війська з суверенної території України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-