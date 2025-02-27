У Генштабі підтвердили ураження командно-спостережного пункту армії РФ у Запорізькій області
Категорія
Події
Дата публікації

У Генштабі підтвердили ураження командно-спостережного пункту армії РФ у Запорізькій області

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ уразили командно-спостережний пункт армії РФ у Запорізькій області, який використовувався для запуску дронів.
  • У результаті удару знищено будівлю, яку використовували окупанти як командно-спостережний пункт.
  • Дії українських повітряних сил спричинили суттєве обмеження можливостей російських військ у тероризуванні мирного населення.

Повітряні сили ЗСУ уразили командно-спостережний пункт армії РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

25 лютого Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА.

Він розташовувався біля н.п. Копані Запорізької області. Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені.

Повітряні Сили Збройних Сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки РФ не виведе свої війська з суверенної території України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження Силами оборони України нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Туапсинського НПЗ та військових аеродромів «Саки» і «Кача»
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?