В Генштабе подтвердили удары ВСУ по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе подтвердили удары ВСУ по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму

Генштаб ВСУ
Ракетные удары ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 26 июля украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому "Саки" преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму, нанося ущерб системам ПВО России.
  • Результатом атаки стали уничтожение радиолокационной станции и ранение российских военнослужащих.
  • Российские СМИ сообщили о двух раненых российских оккупантах и уничтожении установки радиолокационной станции в результате ракетных ударов ВСУ.
  • Согласно данным источников, удары ВСУ по Крыму сделаны четырьмя ракетами ATACMS.
  • Подчеркивается, что аэродром «Саки» находился под прикрытием современных систем ПВО, что не позволило эффективно отразить нападение.

Что известно о ракетных ударах ВСУ по аэродрому "Саки" в Крыму

Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется, - говорится в сообщении Генштаба.

Подчеркивается, что аэродром находился под прикрытием современных российских систем ПВО, которые в очередной раз не смогли эффективно отработать его защиту.

Что говорят РосСМИ относительно удара по аэродрому "Саки"

По информации российского Telegram-канала “ASTRA”, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому "Саки" был уничтожен РЛС оккупационной армии РФ и ранены два российских кафира.

Этой ночью ВСУ ударили ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены два военнослужащих - они получили осколочные ранения, - подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, сообщается, что ракета ATACMS поразила место дислокации российского ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе.

В результате была уничтожена установка радиолокационной станции. В целом, по данным источников, ВСУ ударили по Крыму 4 ракетами ATACMS, две из них были сбиты, - отмечают РосСМИ.

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