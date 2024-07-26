По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 26 июля украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому "Саки" преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму, нанося ущерб системам ПВО России.
- Результатом атаки стали уничтожение радиолокационной станции и ранение российских военнослужащих.
- Российские СМИ сообщили о двух раненых российских оккупантах и уничтожении установки радиолокационной станции в результате ракетных ударов ВСУ.
- Согласно данным источников, удары ВСУ по Крыму сделаны четырьмя ракетами ATACMS.
- Подчеркивается, что аэродром «Саки» находился под прикрытием современных систем ПВО, что не позволило эффективно отразить нападение.
Что известно о ракетных ударах ВСУ по аэродрому "Саки" в Крыму
Подчеркивается, что аэродром находился под прикрытием современных российских систем ПВО, которые в очередной раз не смогли эффективно отработать его защиту.
Что говорят РосСМИ относительно удара по аэродрому "Саки"
По информации российского Telegram-канала “ASTRA”, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому "Саки" был уничтожен РЛС оккупационной армии РФ и ранены два российских кафира.
Кроме того, сообщается, что ракета ATACMS поразила место дислокации российского ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе.
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