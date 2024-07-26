По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 26 июля украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому "Саки" преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Что известно о ракетных ударах ВСУ по аэродрому "Саки" в Крыму

Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется, - говорится в сообщении Генштаба. Поделиться

Подчеркивается, что аэродром находился под прикрытием современных российских систем ПВО, которые в очередной раз не смогли эффективно отработать его защиту.

Что говорят РосСМИ относительно удара по аэродрому "Саки"

По информации российского Telegram-канала “ASTRA”, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому "Саки" был уничтожен РЛС оккупационной армии РФ и ранены два российских кафира.

Этой ночью ВСУ ударили ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены два военнослужащих - они получили осколочные ранения, - подчеркивается в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Кроме того, сообщается, что ракета ATACMS поразила место дислокации российского ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе.