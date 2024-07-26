За інформацією Генштабу ЗСУ, вніч на 26 липня українські військові завдали ракетних ударів по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Що відомо про ракетні удари ЗСУ по аеродрому “Саки” у Криму

Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Інформація щодо наслідків удару уточнюється, - зазначається у повідомленні Генштабу. Поширити

Підкреслюється, що аеродром перебував під прикриттям сучасних російських систем ППО, які в черговий раз не змогли ефективно відпрацювати на його захист.

Що кажуть РосЗМІ стосовно удару по аеродрому “Саки”

За інформацією російського Telegram-каналу “ASTRA”, внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому "Саки" було знищено РЛС окупаційної армії РФ та поранено двох російських окупантів.

Цієї ночі ЗСУ вдарили ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. У результаті є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців - вони отримали осколкові поранення, - підкреслюється у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Крім того, повідомляється, що ракета ATACMS уразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі.