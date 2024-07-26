У Генштабі підтвердили ураження ЗСУ аеродрому "Саки" в окупованому Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі підтвердили ураження ЗСУ аеродрому "Саки" в окупованому Криму

Генштаб ЗСУ
Ракетні удари ЗСУ
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За інформацією Генштабу ЗСУ, вніч на 26 липня українські військові завдали ракетних ударів по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ на території окупованого Криму. 

Головні тези:

  • 1. Українські військові здійснили ракетні удари по аеродрому “Саки” в окупованому Криму.
  • 2. Аеродром “Саки” використовується росіянами для контролю повітряного простору та ударів по українській території.
  • 3. Результатом атаки ЗСУ стали знищення РЛС та поранення російських окупантів.
  • 4. Вдарено по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району з вибухом боєкомплекту.
  • 5. Російські ЗМІ повідомляють про знищення радіолокаційної станції та збиті ракети ATACMS у результаті ударів ЗСУ.

Що відомо про ракетні удари ЗСУ по аеродрому “Саки” у Криму

Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Інформація щодо наслідків удару уточнюється, - зазначається у повідомленні Генштабу.

Підкреслюється, що аеродром перебував під прикриттям сучасних російських систем ППО, які в черговий раз не змогли ефективно відпрацювати на його захист.

Що кажуть РосЗМІ стосовно удару по аеродрому “Саки”

За інформацією російського Telegram-каналу “ASTRA”, внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому "Саки" було знищено РЛС окупаційної армії РФ та поранено двох російських окупантів.

Цієї ночі ЗСУ вдарили ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. У результаті є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців - вони отримали осколкові поранення, - підкреслюється у повідомленні Telegram-каналу.

Крім того, повідомляється, що ракета ATACMS уразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі.

У результаті було знищено установку радіолокаційної станції. Загалом, за даними джерел, ЗСУ вдарили по Криму 4 ракетами ATACMS, дві з них було збито, - зазначають РосЗМІ.

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