За інформацією Генштабу ЗСУ, вніч на 26 липня українські військові завдали ракетних ударів по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ на території окупованого Криму.
Головні тези:
- 1. Українські військові здійснили ракетні удари по аеродрому “Саки” в окупованому Криму.
- 2. Аеродром “Саки” використовується росіянами для контролю повітряного простору та ударів по українській території.
- 3. Результатом атаки ЗСУ стали знищення РЛС та поранення російських окупантів.
- 4. Вдарено по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району з вибухом боєкомплекту.
- 5. Російські ЗМІ повідомляють про знищення радіолокаційної станції та збиті ракети ATACMS у результаті ударів ЗСУ.
Що відомо про ракетні удари ЗСУ по аеродрому “Саки” у Криму
Підкреслюється, що аеродром перебував під прикриттям сучасних російських систем ППО, які в черговий раз не змогли ефективно відпрацювати на його захист.
Що кажуть РосЗМІ стосовно удару по аеродрому “Саки”
За інформацією російського Telegram-каналу “ASTRA”, внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому "Саки" було знищено РЛС окупаційної армії РФ та поранено двох російських окупантів.
Крім того, повідомляється, що ракета ATACMS уразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі.
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