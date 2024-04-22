В Германии из-за проблем с логистикой решили сократить количество бронемашин MRAP, которые должны быть переданы Украине.

Что известно о намерениях Германии передать Украине бронемашины MRAP

Отмечается, что обсуждение поставок MRAP проходит достаточно длительное время, а сами поставки пока так и не начались.

Контракт стоимостью 315 млн. евро был заключен между украинским правительством и компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH.

При этом финансирование контракта взяло на себя правительство Германии.

Журналисты издания отмечают, что с самого начала речь шла о передаче около 400 таких бронемашин.

Авторы материала ссылаются на секретный документ Минобороны Германии, датированный сентябрем прошлого года.

В документе отмечается, что Германия должна была осуществить Украине поставки бронемашин MRAP с января по октябрь этого года, передавая по 20 единиц этой техники ежемесячно.

Подчеркивается, что поставки перенесены на июнь.

Журналисты подчеркивают, что причиной задержки явилась необходимость поставок ключевых компонентов MRAP из США, поскольку в Германии они не производятся.

Министерство обороны Германии утверждает, что к задержкам приложились "ограничительные экспортные лицензии из США в Германию".

Журналисты также добавляют, что заключенный контракт предусматривает переоборудование транспортных средств гражданского типа BATT UMG.

Однако немецкая компания до сих пор не получила необходимых сертификатов противоминной защиты, обязательных для передачи техники Украине.

По информации источников в Минобороны Германии, до середины апреля не состоялось ни одного успешного испытания для получения сертификатов.

В компании, однако, это отрицают и говорят, что необходимые сертификаты "от соответствующих испытательных центров есть".

Что известно о намерениях ЕС взять на себя лидерскую роль в вопросе помощи Украине

По информации журналистов Bloomberg, одобрение США финансирования помощи Украине поможет украинским военным удержать линию фронта, однако вряд ли позволит переломить ход войны.

Отмечается, что многое будет зависеть от того, как скоро помощь США попадет на линию фронта.