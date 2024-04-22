У Німеччині через проблеми із логістикою вирішили скоротити кількість бронемашин MRAP, які мають бути передані Україні.

Що відомо про наміри Німеччини передати Україні бронемашини MRAP

Зазначається, що обговорення щодо поставок MRAP проходить вже досить тривалий час, а самі поставки поки так і не розпочались.

Контракт вартістю 315 млн євро було укладено між українським урядом та компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH.

При цьому фінансування контракту взяв на себе уряд Німеччини.

Журналісти видання зазначають, що з початку мова йшла про передачу близько 400 таких бронемашин.

Автори матеріалу посилаються на секретний документ Міноборони Німеччини, датований вереснем минулого року.

У документі зазначається, що Німеччина мала здійснити Україні поставки бронемашин MRAP із січня по жовтень цього року, передаючи по 20 одиниць цієї техніки щомісяця.

Підкреслюється, що наразі поставки перенесено на червень.

Журналісти підкреслюють, що причиною затримки стала необхідність поставок ключових компонентів MRAP зі США, оскільки у Німеччині вони не виробляються.

Міністерство оборони Німеччини стверджує, що до затримок доклались "обмежувальні експортні ліцензії зі США до Німеччини".

Журналісти видання також додають, що укладений контракт передбачає переобладнання транспортних засобів цивільного типу BATT UMG.

Однак німецька компанія досі не отримала необхідних сертифікатів протимінного захисту, обов’язкових для передання техніки Україні.

За інформацією джерел видання в Міноборони Німеччини, до середини квітня не відбулось жодного успішного випробування для отримання сертифікатів.

У компанії, однак, це заперечують і кажуть, що необхідні сертифікати "від відповідних випробувальних центрів є в наявності".

Що відомо про наміри ЄС взяти на себе лідерську роль у питанні допомоги Україні

За інформацією журналістів Bloomberg, схвалення США фінансування допомоги Україні допоможе українським військовим втримати лінію фронту, однак навряд-чи дозволить переломити хід війни.

Зазначається, що багато що залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту.