В Германии планируют перевооружить армию к 2029 году — какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии планируют перевооружить армию к 2029 году — какая причина

ФРГ
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Источник:  Welt am Sonntag

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что немецкая армия должна быть перевооружена до 2029 года, поскольку именно в это время Россия сможет напасть на страну НАТО.

Главные тезисы

  • Угроза атаки России на страны НАТО послужила причиной для планирования перевооружения германской армии до 2029 года.
  • Немецкая армия сосредотачивает усилия на оперативной готовности войск и возобновлении арсенала через сотрудничество с США.
  • Главный военный Германии видит четкую угрозу со стороны России из-за модернизации ее вооруженных сил и увеличения численности.

ФРГ перевооружает Бундесвер из-за угрозы атаки России на НАТО

Карстен Бройер продолжает полагаться на лояльность Соединенных Штатов к альянсу за нового президента США Дональда Трампа, а также сохраняет сотрудничество с американцами в сфере вооружений.

Моим наибольшим вызовом в настоящее время является быстрое обеспечение оперативной готовности войск — и я должен сделать это со всеми доступными на рынке средствами.

Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, есть ли что-нибудь на полках магазинов. Если нет, то, учитывая временное давление, нам придется покупать и у США, если это будет доступно там", — сказал Бройер, добавив: Наша цель — 2029 год; мы должны быть готовы к этому времени.

Главный военный Германии видит "четкую угрозу со стороны России", чьи вооруженные силы с 1,5 миллионами солдат в следующем году будут вдвое больше, чем до начала агрессии против Украины.

Мы видим, что около 1500 боевых танков каждый год либо производятся заново, либо вывозятся со складов и ремонтируются — это гораздо больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполняются боеприпасами.

По его оценке, до 2029 года Россия будет "способна широкомасштабному нападению обычными вооружениями, даже на территорию НАТО".

Цель Путина, по его словам, состоит в том, чтобы "ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать нашу западную форму общества".

К слову, абсолютное большинство немцев опасаются, что Россия может напасть на другие европейские страны.

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