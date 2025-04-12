В Германии планируют перевооружить армию к 2029 году — какая причина

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что немецкая армия должна быть перевооружена до 2029 года, поскольку именно в это время Россия сможет напасть на страну НАТО.

ФРГ перевооружает Бундесвер из-за угрозы атаки России на НАТО

Карстен Бройер продолжает полагаться на лояльность Соединенных Штатов к альянсу за нового президента США Дональда Трампа, а также сохраняет сотрудничество с американцами в сфере вооружений.

Моим наибольшим вызовом в настоящее время является быстрое обеспечение оперативной готовности войск — и я должен сделать это со всеми доступными на рынке средствами. Поделиться

Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, есть ли что-нибудь на полках магазинов. Если нет, то, учитывая временное давление, нам придется покупать и у США, если это будет доступно там", — сказал Бройер, добавив: Наша цель — 2029 год; мы должны быть готовы к этому времени.

Главный военный Германии видит "четкую угрозу со стороны России", чьи вооруженные силы с 1,5 миллионами солдат в следующем году будут вдвое больше, чем до начала агрессии против Украины.

Мы видим, что около 1500 боевых танков каждый год либо производятся заново, либо вывозятся со складов и ремонтируются — это гораздо больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполняются боеприпасами.

По его оценке, до 2029 года Россия будет "способна широкомасштабному нападению обычными вооружениями, даже на территорию НАТО".

Цель Путина, по его словам, состоит в том, чтобы "ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать нашу западную форму общества". Поделиться

К слову, абсолютное большинство немцев опасаются, что Россия может напасть на другие европейские страны.