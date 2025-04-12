У Німеччині планують переозброїти армію до 2029 року — яка причина

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, оскільки саме в цей час Росія буде в змозі напасти на країну НАТО.

ФРН переозброює Бундесвер через загрозу атаки Росії на НАТО

Карстен Броєр продовжує покладатися на лояльність Сполучених Штатів до альянсу за нового президента США Дональда Трампа — а також зберігає співпрацю з американцями у сфері озброєнь.

Моїм найбільшим викликом на цей час є швидке забезпечення оперативної готовності військ — і я маю зробити це з усіма доступними на ринку засобами. Поширити

Звичайно, ми спочатку подивимося в Німеччині і Європі, чи є щось на полицях магазинів. Якщо ні, то, враховуючи часовий тиск, нам доведеться купувати і в США, якщо це буде доступно там", — сказав Броєр, додавши: Наша мета — 2029 рік; ми повинні бути готовими до цього часу.

Головний військовий Німеччини бачить "чітку загрозу з боку Росії", чиї збройні сили з 1,5 мільйонами солдатів наступного року будуть вдвічі більшими, ніж до початку агресії проти України.

Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються — це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами.

За його оцінкою, до 2029 року Росія буде "здатна до широкомасштабного нападу звичайними озброєннями, навіть на територію НАТО".

Мета Путіна, за його словами, полягає в тому, щоб "послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства". Поширити

До слова, абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.