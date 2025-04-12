У Німеччині планують переозброїти армію до 2029 року — яка причина
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У Німеччині планують переозброїти армію до 2029 року — яка причина

ФРН
Джерело:  Welt am Sonntag

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, оскільки саме в цей час Росія буде в змозі напасти на країну НАТО.

Головні тези:

  • Стратегічний план переозброєння німецької армії до 2029 року викликаний загрозою атаки Росії на країни НАТО.
  • Німеччина зосереджує зусилля на оперативній готовності військ та відновленні арсеналу через співпрацю з США.
  • Головний військовий Німеччини побачив загрозу з боку Росії через розширення та модернізацію її збройних сил.

ФРН переозброює Бундесвер через загрозу атаки Росії на НАТО

Карстен Броєр продовжує покладатися на лояльність Сполучених Штатів до альянсу за нового президента США Дональда Трампа — а також зберігає співпрацю з американцями у сфері озброєнь.

Моїм найбільшим викликом на цей час є швидке забезпечення оперативної готовності військ — і я маю зробити це з усіма доступними на ринку засобами.

Звичайно, ми спочатку подивимося в Німеччині і Європі, чи є щось на полицях магазинів. Якщо ні, то, враховуючи часовий тиск, нам доведеться купувати і в США, якщо це буде доступно там", — сказав Броєр, додавши: Наша мета — 2029 рік; ми повинні бути готовими до цього часу.

Головний військовий Німеччини бачить "чітку загрозу з боку Росії", чиї збройні сили з 1,5 мільйонами солдатів наступного року будуть вдвічі більшими, ніж до початку агресії проти України.

Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються — це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами.

За його оцінкою, до 2029 року Росія буде "здатна до широкомасштабного нападу звичайними озброєннями, навіть на територію НАТО".

Мета Путіна, за його словами, полягає в тому, щоб "послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства".

До слова, абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.

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