В Германии подтвердили визит Байдена в конце недели
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии подтвердили визит Байдена в конце недели

В Германии подтвердили визит Байдена в конце недели
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Источник:  NTV

Президент США Джо Байден посетит Германию до конца этой недели. Правительство Берлина подтвердило визит американского президента.

Главные тезисы

  • Джо Байден посетит Германию до конца недели перед ноябрьскими выборами в США.
  • Цель визита включает в себя встречи с президентом ФРГ и канцлером для обсуждения важных решений.
  • Байден будет награжден почетной наградой от ФРГ за вклад в немецко-американскую дружбу.
  • Поездка имеет символическое значение, будучи прощальной до выборов в США.
  • Подготовка к визиту идет на высоком уровне с участием федерального правительства и служб безопасности Германии.

Байден точно посетит Германию на этой неделе

Как сообщил спикер, Джо Байден планирует прибыть в Германию в конце этой недели. Немецкое правительство тесно сотрудничает с Соединенными Штатами по организации деталей визита.

Спикер Бюхнер пока не смог предоставить дополнительную информацию о визите президента США.

Этот визит станет последним для Джо Байдена на посту президента США перед выборами, которые пройдут в ноябре.

Какова цель визита Байдена в Германию

Ранее СМИ сообщали, что подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.

В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.

По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.

Несмотря на это, Байден получит от Штайнмайера почетную награду — Большой крест Федерального ордена заслуг за вклад в развитие немецко-американской дружбы.

Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.

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