В Германии подтвердили визит Байдена в конце недели

Президент США Джо Байден посетит Германию до конца этой недели. Правительство Берлина подтвердило визит американского президента.
Главные тезисы
- Джо Байден посетит Германию до конца недели перед ноябрьскими выборами в США.
- Цель визита включает в себя встречи с президентом ФРГ и канцлером для обсуждения важных решений.
- Байден будет награжден почетной наградой от ФРГ за вклад в немецко-американскую дружбу.
- Поездка имеет символическое значение, будучи прощальной до выборов в США.
- Подготовка к визиту идет на высоком уровне с участием федерального правительства и служб безопасности Германии.
Байден точно посетит Германию на этой неделе
Как сообщил спикер, Джо Байден планирует прибыть в Германию в конце этой недели. Немецкое правительство тесно сотрудничает с Соединенными Штатами по организации деталей визита.
Спикер Бюхнер пока не смог предоставить дополнительную информацию о визите президента США.
Этот визит станет последним для Джо Байдена на посту президента США перед выборами, которые пройдут в ноябре.
Какова цель визита Байдена в Германию
Ранее СМИ сообщали, что подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.
В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.
По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.
Несмотря на это, Байден получит от Штайнмайера почетную награду — Большой крест Федерального ордена заслуг за вклад в развитие немецко-американской дружбы.
Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.
Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-