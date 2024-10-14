В Германии подтвердили визит Байдена в конце недели

Президент США Джо Байден посетит Германию до конца этой недели. Правительство Берлина подтвердило визит американского президента.

Байден точно посетит Германию на этой неделе

Как сообщил спикер, Джо Байден планирует прибыть в Германию в конце этой недели. Немецкое правительство тесно сотрудничает с Соединенными Штатами по организации деталей визита.

Спикер Бюхнер пока не смог предоставить дополнительную информацию о визите президента США.

Этот визит станет последним для Джо Байдена на посту президента США перед выборами, которые пройдут в ноябре.

Какова цель визита Байдена в Германию

Ранее СМИ сообщали, что подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.

В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.

По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.

Несмотря на это, Байден получит от Штайнмайера почетную награду — Большой крест Федерального ордена заслуг за вклад в развитие немецко-американской дружбы.

Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.