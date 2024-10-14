У Німеччині підтвердили візит Байдена наприкінці тижня

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця цього тижня. Уряд Берліну підтвердив візиту американського президента.
Головні тези:
- Президент США Джо Байден підтвердив свій візит до Німеччини наприкінці тижня перед виборами у листопаді.
- Байден планує зустрітися з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем для обговорення важливих питань.
- В ході візиту Байден отримає почесну нагороду за внесок у німецько-американську дружбу від Федерального ордена заслуг.
- Цей візит має символічне значення як останній перед виборами і вважається прощальним для Байдена на посаді президента.
- Очікується, що президент США прибуде до Німеччини з готовими важливими рішеннями, що мають вплинути на майбутні відносини між країнами.
Байден точно відвідає Німеччину цього тижня
Як повідомив речник, Джо Байден планує прибути до Німеччини наприкінці цього тижня. Німецький уряд тісно співпрацює зі Сполученими Штатами щодо організації деталей візиту.
Речник Бюхнер поки що не зміг надати додаткову інформацію стосовно візиту президента США.
Цей візит стане останнім для Джо Байдена на посаді президента США перед виборами, які відбудуться у листопаді.
Яка мета візиту Байдена до Німеччини
Раніше ЗМІ повідомляли, що підготовка до візиту вже ведеться на рівні федерального уряду та служб безпеки Німеччини.
У планах Байдена — зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем 18 жовтня.
За інформацією видання, цей візит має символічне значення як прощальний перед виборами у США, запланованими на початок листопада. Спочатку поїздка мала бути державним візитом із бенкетом та урочистими заходами, але програму значно скоротили.
Попри це, Байден отримає від Штайнмаєра почесну нагороду — Великий хрест Федерального ордена заслуг за внесок у розвиток німецько-американської дружби.
Ба більше, вказано, що уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.
Як уже згадувалося раніше, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня.
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