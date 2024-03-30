В Германии предостерегают от ослабления поддержки Украины партнерами
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В Германии предостерегают от ослабления поддержки Украины партнерами

Флаг Германии
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Источник:  online.ua

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предупредил западных союзников о катастрофических последствиях в случае ослабления поддержки Украины и попыток "заморозить" разрешенный Россией преступный конфликт.

Почему партнеры ни в коем случае не должны ослаблять поддержку Украины

Линднер отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин агрессию против Украины хочет разрушить мир в Европе и изменить международно признанные границы

Наш мир и наша свобода находятся под угрозой. Путин не просто встревожен Украиной, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе. Он хочет власти над нами, чтобы контролировать наш образ жизни и наше процветание, — предупредил глава Минфина Германии.

Он также добавил, что успехи оккупационной армии РФ в Украине обернутся катастрофическими последствиями для западных стран.

Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком тяжело или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны приблизилась бы к нам, — объясняет Линднер.

Он также выступил об инициативе "замораживания" конфликта, которую предложил лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених.

Россия совершила военные преступления. Для Украины это существование как государства. А для людей это часто вопрос выживания. Нельзя замораживать такую ситуацию, — подчеркивает глава Минфина Германии.

Немецкий министр добавил, что подобные соображения по поводу "заморозки" не воспримут государства, испытывающие угрозу со стороны Москвы, например страны Балтии.

Что говорит Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил поддержку Украины со стороны его страны.

Мир без свободы означает угнетение. Нет мира без справедливости. Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — столько, сколько это необходимо. Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине тоже не хотели ничего, кроме мира. В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на центральном принципе: границы нельзя перемещать силой. Никогда снова. Россия Владимира Путина нарушила этот принцип, — подчеркнул Шольц.

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