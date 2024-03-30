Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предупредил западных союзников о катастрофических последствиях в случае ослабления поддержки Украины и попыток "заморозить" разрешенный Россией преступный конфликт.
Почему партнеры ни в коем случае не должны ослаблять поддержку Украины
Линднер отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин агрессию против Украины хочет разрушить мир в Европе и изменить международно признанные границы
Он также добавил, что успехи оккупационной армии РФ в Украине обернутся катастрофическими последствиями для западных стран.
Он также выступил об инициативе "замораживания" конфликта, которую предложил лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених.
Немецкий министр добавил, что подобные соображения по поводу "заморозки" не воспримут государства, испытывающие угрозу со стороны Москвы, например страны Балтии.
Что говорит Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил поддержку Украины со стороны его страны.
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