Мир без свободы означает угнетение. Нет мира без справедливости. Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — столько, сколько это необходимо. Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине тоже не хотели ничего, кроме мира. В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на центральном принципе: границы нельзя перемещать силой. Никогда снова. Россия Владимира Путина нарушила этот принцип, — подчеркнул Шольц.