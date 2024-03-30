У Німеччині застерігають від послаблення підтримки України партнерами
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У Німеччині застерігають від послаблення підтримки України партнерами

Прапор Німеччини
Джерело:  online.ua

Глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер попередив західних союзників про катастрофічні наслідки у разі послаблення підтримки України та спроб “заморозити” розв'язаний Росією злочинний конфлікт. 

Чому партнери ні в якому разі не мають послаблювати підтримку України

Лінднер зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін агресію проти України хоче зруйнувати мир у Європі та змінити міжнародно визнані кордони.

Наш мир і наша свобода знаходяться під загрозою. Путін не просто стурбований Україною, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі. Він хоче влади над нами, щоб контролювати наш спосіб життя і наше процвітання, — попередив глава Мінфіну Німеччини.

Він також додав, що успіхи окупаційної армії РФ в Україні обернуться катастрофічними наслідками для західних країн.

Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто важко або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Небезпека війни наблизилася б до нас, — пояснює Лінднер.

Він також виступив про ініціативи “заморожування” конфлікту, яку запропонував лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх.

Росія вчинила воєнні злочини. Для України — це існування як держави. А для людей — це часто питання виживання. Не можна заморожувати таку ситуацію, — наголошує глава Мінфіну Німеччини.

Німецький міністр додав, що подібні міркування щодо "заморозки" не сприймуть держави, які відчувають загрозу з боку Москви, наприклад країни Балтії.

Що каже Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз підтвердив підтримку України з боку його країни.

Мир без свободи означає гноблення. Немає миру без справедливості. Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — стільки, скільки це необхідно. Ми всі прагнемо більш мирного світу. Люди на Близькому Сході та в Україні також не хотіли нічого, крім миру. Протягом багатьох десятиліть мир у Європі базувався на центральному принципі: кордони не можна переміщувати силою. Ніколи знову. Росія Володимира Путіна порушила цей принцип, — підкреслив Шольц.

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