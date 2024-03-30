У Німеччині застерігають від послаблення підтримки України партнерами

Мир без свободи означає гноблення. Немає миру без справедливості. Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — стільки, скільки це необхідно. Ми всі прагнемо більш мирного світу. Люди на Близькому Сході та в Україні також не хотіли нічого, крім миру. Протягом багатьох десятиліть мир у Європі базувався на центральному принципі: кордони не можна переміщувати силою. Ніколи знову. Росія Володимира Путіна порушила цей принцип, — підкреслив Шольц.