У Німеччині застерігають від послаблення підтримки України партнерами

Глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер попередив західних союзників про катастрофічні наслідки у разі послаблення підтримки України та спроб “заморозити” розв'язаний Росією злочинний конфлікт.
Чому партнери ні в якому разі не мають послаблювати підтримку України
Лінднер зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін агресію проти України хоче зруйнувати мир у Європі та змінити міжнародно визнані кордони.
Він також додав, що успіхи окупаційної армії РФ в Україні обернуться катастрофічними наслідками для західних країн.
Він також виступив про ініціативи “заморожування” конфлікту, яку запропонував лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх.
Німецький міністр додав, що подібні міркування щодо "заморозки" не сприймуть держави, які відчувають загрозу з боку Москви, наприклад країни Балтії.
Що каже Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз підтвердив підтримку України з боку його країни.
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