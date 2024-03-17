В Германии призывают готовить школьников к войне

По мнению главы Минобразования ФРГ Беттины Штарк-Ватцингер, немецкие школьники должны быть лучше подготовлены ко всем видам потенциальных кризисов и катастроф, в том числе и войне.
Школьников в Германии могут начать готовить к войне
По словам министра, по состоянию на сегодняшний день крайне важно обучение в школах гражданской обороне.
Беттина Штарк-Ватцингер также подчеркнула, что целью должно быть "укрепление нашей стойкости".
Министр также обратила внимание на учения по гражданской обороне, которые проводятся в школах других стран, к примеру Великобритании.
Она добавила, что ФРГ также должна задуматься о такой практике.
Более того, Беттина Штарк-Ватцингер настаивает на развитии "спокойных" отношений между школьниками и вооруженными силами.
Как может происходить подготовка немецких школьников к войне
По словам главы Минобразования, следует рассмотреть предложение, чтобы военные офицеры посещали школы и объясняли, что Бундесвер делает для безопасности их страны.
Как уже упоминалось ранее, на прошлой неделе Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью оградить население от возможной войны.
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