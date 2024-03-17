В Германии призывают готовить школьников к войне

По мнению главы Минобразования ФРГ Беттины Штарк-Ватцингер, немецкие школьники должны быть лучше подготовлены ко всем видам потенциальных кризисов и катастроф, в том числе и войне.

Школьников в Германии могут начать готовить к войне

По словам министра, по состоянию на сегодняшний день крайне важно обучение в школах гражданской обороне.

Беттина Штарк-Ватцингер также подчеркнула, что целью должно быть "укрепление нашей стойкости".

Общество в целом должно быть хорошо подготовлено к кризисам – от пандемии до стихийных бедствий и войны, – подчеркнула глава Минобразования Германии. Поделиться

Министр также обратила внимание на учения по гражданской обороне, которые проводятся в школах других стран, к примеру Великобритании.

Она добавила, что ФРГ также должна задуматься о такой практике.

Более того, Беттина Штарк-Ватцингер настаивает на развитии "спокойных" отношений между школьниками и вооруженными силами.

Как может происходить подготовка немецких школьников к войне

По словам главы Минобразования, следует рассмотреть предложение, чтобы военные офицеры посещали школы и объясняли, что Бундесвер делает для безопасности их страны.

Штарк-Ватцингер также призвала ознакомить немецкую молодежь с угрозами свободе, чтобы лучше подготовить ее к борьбе с такими опасностями. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, на прошлой неделе Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью оградить население от возможной войны.