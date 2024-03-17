У Німеччині закликають готувати школярів до війни

На переконання очільниці Міносвіти ФРН Беттіни Штарк-Ватцінгер, німецькі школярі повинні бути краще підготовлені до всіх видів потенційних криз і катастроф, зокрема й війни.

Школярів у Німеччині можуть почати готувати до війни

За словами міністерки, станом на сьогодні вкрай важливим є навчання у школах цивільній обороні.

Беттіна Штарк-Ватцінгер також наголосила, що метою має бути "зміцнення нашої стійкості".

Суспільство в цілому має бути добре підготовлене до криз — від пандемії до стихійних лих і війни, — підкреслила глава Міносвіти Німеччини. Поширити

Міністерка також звернула увагу на навчання з цивільної оборони, які проводяться в школах інших країн, до прикладу Великої Британії.

Вона додала, що ФРН також повинна замислитися про таку практику.

Ба більше, Беттіна Штарк-Ватцінгер наполягає на розвитку "спокійних" відносин між школярами та збройними силами.

Як може відбуватися підготовка німецьких школярів до війни

За словами глави Міносвіти, потрібно розглянути пропозицію, щоб військові офіцери відвідували школи і пояснювали, що Бундесвер робить для безпеки їхньої країни.

Штарк-Ватцінгер також закликала ознайомити німецьку молодь із загрозами свободі, щоб краще підготувати її до боротьби з такими небезпеками. Поширити

Як уже згадувалося раніше, минулого тижня Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити населення від можливої війни.