23 февраля граждане Германии голосуют на досрочных выборах в Бундестаг. Что важно понимать, они ведут к смене власти в стране.
Главные тезисы
- Победа консервативного союза ХДС/ХСС может иметь большое значение для Украины.
- Его лидер Фридрих Мерц - проукраинский политик и уже обещал передать Украине важную военную помощь.
- Партия Шольца, скорее всего, получит один из самых худших результатов.
Начались выборы в Германии
Уже вечером 23 февраля, после завершения голосования, будут обнародованы первые прогнозы результатов выборов.
По словам аналитиков и политологов, больше всего шансов на победу имеет консервативный союз ХДС/ХСС с его лидером Фридрихом Мерцом.
Что важно понимать, он является проукраинским политиком и, по всей вероятности, станет следующим канцлером Германии.
Именно Фридрих Мерц много раз обещал, что передаст Украине дальнобойные немецкие ракеты Taurus, если одержит победу на выборах.
Результаты последних соцопросов указывают, что ультраправа "Альтернатива для Германии" достигнет наилучшего результата в истории и займет второе место.
По словам аналитиков, политическая сила действующего канцлера Олафа Шольца СДПГ может получить самый плохой результат на выборах со времен Второй мировой войны.
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