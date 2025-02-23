В Германии стартовали выборы в Бундестаг — почему это важно для Украины

23 февраля граждане Германии голосуют на досрочных выборах в Бундестаг. Что важно понимать, они ведут к смене власти в стране.

Начались выборы в Германии

Уже вечером 23 февраля, после завершения голосования, будут обнародованы первые прогнозы результатов выборов.

По словам аналитиков и политологов, больше всего шансов на победу имеет консервативный союз ХДС/ХСС с его лидером Фридрихом Мерцом.

Что важно понимать, он является проукраинским политиком и, по всей вероятности, станет следующим канцлером Германии.

Именно Фридрих Мерц много раз обещал, что передаст Украине дальнобойные немецкие ракеты Taurus, если одержит победу на выборах.

Результаты последних соцопросов указывают, что ультраправа "Альтернатива для Германии" достигнет наилучшего результата в истории и займет второе место.

Победа ХДС/ХСС не позволит блоку самостоятельно сформировать правительство, так что ему придется искать партнеров для коалиции. Ими могут стать социал-демократы или "Зеленые" — или те и другие в зависимости от результатов выборов. Поделиться

По словам аналитиков, политическая сила действующего канцлера Олафа Шольца СДПГ может получить самый плохой результат на выборах со времен Второй мировой войны.