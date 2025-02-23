У Німеччині стартували вибори до Бундестагу — чому це важливо для України

23 лютого громадяни Німеччини голосують на дострокових виборах до Бундестагу. Що важливо розуміти, вони ведуть до зміни влади в країні.
Головні тези:
- Перемога консервативного союзу ХДС/ХСС може мати велике значення для України.
- Його лідер Фрідріх Мерц є проукраїнським політиком і вже обіцяв передати Україні важливу військову допомогу.
- Партія Шольца, найімовірніше, отримає один з найгірших результатів.
Розпочалися вибори в Німеччині
Уже ввечері 23 лютого, після завершення голосування, будуть оприлюднені перші прогнози щодо результатів виборів.
За словами аналітиків та політологів, найбільше шансів на перемогу має консервативний союз ХДС/ХСС з його лідером Фрідріхом Мерцом.
Що важливо розуміти, він є проукраїнським політиком та, цілком ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини.
Саме Фрідріх Мерц багато разів обіцяв, що передасть Україні далекобійні німецькі ракети Taurus, якщо здобуде перемогу на виборах.
Результати останніх соцопитувань вказують на те, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце.
За словами аналітиків, політична сила чинного канцлера Олафа Шольца СДПН може отримати найгірший результат на виборах з часів Другої світової війни.
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