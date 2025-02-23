У Німеччині стартували вибори до Бундестагу — чому це важливо для України

23 лютого громадяни Німеччини голосують на дострокових виборах до Бундестагу. Що важливо розуміти, вони ведуть до зміни влади в країні.

Розпочалися вибори в Німеччині

Уже ввечері 23 лютого, після завершення голосування, будуть оприлюднені перші прогнози щодо результатів виборів.

За словами аналітиків та політологів, найбільше шансів на перемогу має консервативний союз ХДС/ХСС з його лідером Фрідріхом Мерцом.

Що важливо розуміти, він є проукраїнським політиком та, цілком ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини.

Саме Фрідріх Мерц багато разів обіцяв, що передасть Україні далекобійні німецькі ракети Taurus, якщо здобуде перемогу на виборах.

Результати останніх соцопитувань вказують на те, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце.

Перемога ХДС/ХСС не дозволить блоку самостійно сформувати уряд, тож йому доведеться шукати партнерів для коаліції. Ними можуть стати соціал-демократи чи "Зелені" — або й ті, і інші залежно від результатів виборів. Поширити

За словами аналітиків, політична сила чинного канцлера Олафа Шольца СДПН може отримати найгірший результат на виборах з часів Другої світової війни.