12 апреля стало известно, что в ФРГ ультраправая партия "Альтернатива для Германии" начала активно добиваться возобновления работы скандального российского газопровода "Северный поток".
Главные тезисы
- Шансы на восстановление "Северного потока" пока крайне низкие.
- Приспешники Путина в Германии планируют также возродить ядерную энергетику.
Пророссийские силы в Германии снова активизировались
Как утверждают представители фракции "АдН" в Бундестаге, они настроены и далее обеспечивать ввод в эксплуатацию существующих путей поставок, таких как газопровод "Северный поток".
Что важно понимать, последний был серьезно поврежден взрывными устройствами осенью 2022 года.
Хотя с того момента прошло почти 4 года, до сих пор никто не разрабатывал планы по ремонту или даже вводу в эксплуатацию российского газона.
Более того, пророссийские политики настроены отменить субсидии на ветровую и солнечную энергию, а также часть законов.
Что важно понимать, прежде всего речь идет о:
Законе о возобновляемых источниках энергии;
Законе об ускорении развития энергосетей;
Законе о защите климата;
Законе о потребностях в площадях для ветровой энергетики.
