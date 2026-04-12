12 апреля стало известно, что в ФРГ ультраправая партия "Альтернатива для Германии" начала активно добиваться возобновления работы скандального российского газопровода "Северный поток".

Пророссийские силы в Германии снова активизировались

Как утверждают представители фракции "АдН" в Бундестаге, они настроены и далее обеспечивать ввод в эксплуатацию существующих путей поставок, таких как газопровод "Северный поток".

Что важно понимать, последний был серьезно поврежден взрывными устройствами осенью 2022 года.

Хотя с того момента прошло почти 4 года, до сих пор никто не разрабатывал планы по ремонту или даже вводу в эксплуатацию российского газона.

Помимо возобновления "Северного потока", партия "АдН" также хочет возродить ядерную энергетику в Германии. Уголь и газ должны и дальше использоваться, а депутаты "АдН" в Бундестаге отвергают отказ от ископаемых источников энергии.

Более того, пророссийские политики настроены отменить субсидии на ветровую и солнечную энергию, а также часть законов.

Что важно понимать, прежде всего речь идет о: