12 квітня стало відомо, що у ФРН ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" почала активно добиватися відновлення роботи скандального російського газогону "Північний потік".
Головні тези:
- Шанси на відновдення “Північного потоку” наразі вкрай мізерні.
- Поплічники Путіна в Німеччині планують також відродити ядерну енергетику.
Проросійські сили в Німеччині знову активізувалися
Як стверджують представники фракції "АдН" у Бундестазі, вони налаштовані й надалі забезпечувати введення в експлуатацію існуючих шляхів постачання, таких як газопровід "Північний потік".
Що важливо розуміти, останній був серйозно пошкоджений вибуховими пристроями восени 2022 року.
Хоча з того моменту минуло майже 4 роки, досі ніхто не розробляв планів щодо ремонту чи навіть введення в експлуатацію російського газону.
Ба більше, проросійські політики налаштовані скасувати субсидії на вітрову та сонячну енергію, а також частину законів.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про:
Закон про відновлювані джерела енергії;
Закон про прискорення розбудови енергомереж;
Закон про захист клімату;
Закон про потреби у площах для вітрової енергетики.
