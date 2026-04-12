12 квітня стало відомо, що у ФРН ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" почала активно добиватися відновлення роботи скандального російського газогону "Північний потік".

Проросійські сили в Німеччині знову активізувалися

Як стверджують представники фракції "АдН" у Бундестазі, вони налаштовані й надалі забезпечувати введення в експлуатацію існуючих шляхів постачання, таких як газопровід "Північний потік".

Що важливо розуміти, останній був серйозно пошкоджений вибуховими пристроями восени 2022 року.

Хоча з того моменту минуло майже 4 роки, досі ніхто не розробляв планів щодо ремонту чи навіть введення в експлуатацію російського газону.

Окрім відновлення "Північного потоку", партія "АдН" також хоче відродити ядерну енергетику в Німеччині. Вугілля та газ мають і надалі використовуватися, а депутати "АдН" у Бундестазі відкидають відмову від викопних джерел енергії.

Ба більше, проросійські політики налаштовані скасувати субсидії на вітрову та сонячну енергію, а також частину законів.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про: