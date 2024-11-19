В Глухове снова возросло число погибших в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Глухове снова возросло число погибших в результате атаки РФ

ДСНС Украины
В Глухове снова возросло число погибших в результате атаки РФ
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В результате удара российской армией по общежитию в Глухове Сумской области погибли 12 человек. Среди них 8-летний мальчик.

Главные тезисы

  • В результате атаки российской армии по общежитию в Глухове погибли 12 человек, включая 8-летнего мальчика.
  • Президент Украины призывает к укреплению обороноспособности страны и прекращению вражеских атак, угрожающих мирным жителям.
  • Международное сообщество должно обратить внимание на действия РФ и совместно действовать по обеспечению мира и безопасности в регионе.

В Глухове уже известно о 12 погибших в результате удара РФ

Как сначала сообщили в ГСЧС, погибли 11 человек. Впоследствии количество жертв возросло до 12 человек.

1 2 человека погибли под завалами частично разрушенного общежития в Глухове, среди них 1 ребенок. 11 пострадали, среди них 2 детей. Спасатели продолжают работать!

Россия снова атаковала Сумщину

Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки по состоянию на 7 утра было известно, что погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.

 В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.

В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

Фото — ГСЧС Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.

Каждый день мы призываем мир к решительности и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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