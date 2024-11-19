В Глухове снова возросло число погибших в результате атаки РФ

В результате удара российской армией по общежитию в Глухове Сумской области погибли 12 человек. Среди них 8-летний мальчик.
Главные тезисы
- В результате атаки российской армии по общежитию в Глухове погибли 12 человек, включая 8-летнего мальчика.
- Президент Украины призывает к укреплению обороноспособности страны и прекращению вражеских атак, угрожающих мирным жителям.
- Международное сообщество должно обратить внимание на действия РФ и совместно действовать по обеспечению мира и безопасности в регионе.
В Глухове уже известно о 12 погибших в результате удара РФ
Как сначала сообщили в ГСЧС, погибли 11 человек. Впоследствии количество жертв возросло до 12 человек.
Россия снова атаковала Сумщину
Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".
В результате вражеской атаки по состоянию на 7 утра было известно, что погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.
В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.
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