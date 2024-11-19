У Глухові знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Внаслідок удару російською армією по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 12 людей. Серед них 8-річний хлопчик.
Головні тези:
- У результаті удару російською армією по гуртожитку у Глухові загинули 12 людей, включаючи 8-річного хлопчика.
- Кількість постраждалих складає 11 осіб та 2 дітей, які потребують медичної допомоги унаслідок цієї трагедії.
- Президент України закликає до зміцнення обороноздатності країни та припинення ворожих атак, що посягають на безпеку та мир громадян.
- Такі напади підтверджують погіршення ситуації на Сході України та вимагають рішучих заходів для запобігання подальшим трагедіям.
- Необхідно звернути увагу міжнародної спільноти на дії РФ та спільно діяти для забезпечення миру та безпеки в регіоні.
У Глухові вже відомо про 12 загиблих внаслідок удару РФ
Як спершу повідомили в ДСНС, загинули 11 людей. Згодом кількість жертв зросла до 12.
Росія знову атакувала Сумщину
Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".
Внаслідок ворожої атаки станом на 7 ранку було відомо, що загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.
У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.
Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.
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