У Глухові знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Глухові знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

ДСНС України
У Глухові знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Внаслідок удару російською армією по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 12 людей. Серед них 8-річний хлопчик.

Головні тези:

  • У результаті удару російською армією по гуртожитку у Глухові загинули 12 людей, включаючи 8-річного хлопчика.
  • Кількість постраждалих складає 11 осіб та 2 дітей, які потребують медичної допомоги унаслідок цієї трагедії.
  • Президент України закликає до зміцнення обороноздатності країни та припинення ворожих атак, що посягають на безпеку та мир громадян.
  • Такі напади підтверджують погіршення ситуації на Сході України та вимагають рішучих заходів для запобігання подальшим трагедіям.
  • Необхідно звернути увагу міжнародної спільноти на дії РФ та спільно діяти для забезпечення миру та безпеки в регіоні.

У Глухові вже відомо про 12 загиблих внаслідок удару РФ

Як спершу повідомили в ДСНС, загинули 11 людей. Згодом кількість жертв зросла до 12. 

12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей. Рятувальники продовжують працювати!

Росія знову атакувала Сумщину

Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА  типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки станом на 7 ранку було відомо, що загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.

 У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик. 

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди. 

Фото — ДСНС України

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.

Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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