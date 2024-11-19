У Глухові знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Внаслідок удару російською армією по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 12 людей. Серед них 8-річний хлопчик.

У Глухові вже відомо про 12 загиблих внаслідок удару РФ

Як спершу повідомили в ДСНС, загинули 11 людей. Згодом кількість жертв зросла до 12.

12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей. Рятувальники продовжують працювати! Поширити

Росія знову атакувала Сумщину

Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки станом на 7 ранку було відомо, що загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Фото — ДСНС України

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.