В ГПСУ оценили угрозу наступления армии РФ на Сумскую область — видео

Пограничники рассказали о возможном наступлении россиян на Сумщину

Как и на севере Харьковской области, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта.

Никогда нельзя исключать, и я подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и растянуть силы обороны нашей страны, — сказал Демченко. Поделиться

Он отметил, что каждая составляющая Сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

Пока у нас есть такой сосед, конечно, что нужно быть готовым к развитию любых ситуаций. И мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности… Следует также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области — более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению, — сказал спикер. Поделиться

Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.