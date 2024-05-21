В ГПСУ оценили угрозу наступления армии РФ на Сумскую область — видео

Наступление российских сил в Сумскую область не следует исключать.
Пограничники рассказали о возможном наступлении россиян на Сумщину
Как и на севере Харьковской области, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы отвлечь украинские силы из других участков фронта.
Он отметил, что каждая составляющая Сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.
Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.
Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.
Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.
В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.
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