У ДПСУ оцінили загрозу наступу армії РФ на Сумщину — відео

Наступ російських сил на Сумщину не слід виключати.
Прикордонники розповіли про можливий наступ росіян на Сумщину
Як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.
Він зауважив, що кожна складова Сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.
Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини
За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.
Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.
Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.
Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.
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