У ДПСУ оцінили загрозу наступу армії РФ на Сумщину — відео

Прикордонники розповіли про можливий наступ росіян на Сумщину

Як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни, — сказав Демченко. Поширити

Він зауважив, що кожна складова Сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості… Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області — понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль, — сказав речник. Поширити

Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.