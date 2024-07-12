По словам помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса ОʼБрайена, Украина способна нанести поражение оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне и уберечь свой суверенитет и национальную экономику.
Главные тезисы
- Украина способна нанести поражение оккупационной армии РФ и защитить свой суверенитет и экономику.
- Необходима система противовоздушной обороны от западных партнеров для сохранения экономики и торговых путей Украины.
- Дестабилизация позиций преступной армии РФ свидетельствует об улучшении боевых шансов Украины.
- Госдеп США уверен в победе Украины в войне против РФ и важности согласия Украины в разрешении конфликта.
- Поддержка Запада, выделение кредитов и активные усилия украинских войск улучшают перспективы страны на пути к успеху в конфликте.
Какие условия необходимы для победы Украины в войне против РФ
По убеждению ОʼБрайена, Украина с помощью западных партнеров должна быть достаточно сильной для прекращения развязанной Россией преступной войны на собственных условиях.
Он отметил, что в настоящее время в первую очередь Украина должна остановить наступление преступной армии РФ на востоке.
Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии добавил, что Украина должна сохранить открытыми и защищенными торговые пути и экономические центры.
Для этого западные партнеры должны помочь Киеву системами ПВО.
Он также отметил, что Украина также должна дестабилизировать огневые позиции преступной армии РФ.
По словам ОʼБрайена, Большая семерка договорилась о выделении Украине 50 млрд долларов кредита за счет доходов от замороженных активов РФ.
Что в Госдепе говорят о "мирных" усилиях Венгрии
ОʼБрайен подчеркнул, что действия и призывы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не имеют никакой юридической и политической силы.
Представитель Госдепа США в очередной раз подчеркнул, что западные партнеры продолжают придерживаться принципа: "Ничто об Украине без согласия Украины".
По мнению помощника госсекретаря США, российский диктатор Владимир Путин "достаточно хорошо понимает, чтобы не доверять этому как отражению того, с чем он сталкивается".
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