По словам помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса ОʼБрайена, Украина способна нанести поражение оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне и уберечь свой суверенитет и национальную экономику.

Какие условия необходимы для победы Украины в войне против РФ

По убеждению ОʼБрайена, Украина с помощью западных партнеров должна быть достаточно сильной для прекращения развязанной Россией преступной войны на собственных условиях.

Между тем, что мы делаем здесь на этой неделе, и тем, что было сделано в последние месяцы, мы уверены, что Украина сможет сказать России: мы можем продолжать воевать и побеждать вас до 2025 года и после, если захотите. В этих обстоятельствах мы считаем, что Украина способна оттолкнуть Россию и сохранить функционирование своей экономики, - подчеркнул представитель Госдепа США. Поделиться

Джеймс ОʼБрайен

Он отметил, что в настоящее время в первую очередь Украина должна остановить наступление преступной армии РФ на востоке.

Украина должна остановить продвижение России на востоке. Мы уже видим, что расхваленное весеннее наступление России уже терпит крах, потому что возвращают часть территорий после того, как весной начала поступать помощь от США и других партнеров, - подчеркнул О'Брайен. Поделиться

Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии добавил, что Украина должна сохранить открытыми и защищенными торговые пути и экономические центры.

Для этого западные партнеры должны помочь Киеву системами ПВО.

Поэтому на этой неделе президент Байден объявил о целом новом наборе как стратегических, так и сотен тактических систем противовоздушной обороны, которые позволят Украине поддерживать работу экономики и дают надежду и налоговые поступления для общества, - пояснил О'Брайен. Поделиться

Он также отметил, что Украина также должна дестабилизировать огневые позиции преступной армии РФ.

Значительная часть Черноморского флота отошла от Крыма. Многие российские самолеты покинули Крым. И способность России обстреливать Украину вблизи сейчас "разваливается". Поэтому, учитывая это, мы считаем, что позиция Украины действительно существенно улучшилась. Мы приближаемся к концу года, и Украина сможет сказать России, что мы оттолкнули вас обратно, – подчеркивает представитель Госдепа США. Поделиться

По словам ОʼБрайена, Большая семерка договорилась о выделении Украине 50 млрд долларов кредита за счет доходов от замороженных активов РФ.

Что в Госдепе говорят о "мирных" усилиях Венгрии

ОʼБрайен подчеркнул, что действия и призывы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не имеют никакой юридической и политической силы.

Представитель Госдепа США в очередной раз подчеркнул, что западные партнеры продолжают придерживаться принципа: "Ничто об Украине без согласия Украины".

Когда разные политики начинают чувствовать, что они – те, кто должен разрешить конфликт, я воспринимаю это как зависть посредника. Каждый хочет быть особенным. И если сообщение несет месседж коалиции, поддерживающей Украину и альянса, то оно имеет поддержку. Если это (а некоторые подозревают, что сообщение могло быть другим) – только один человек, предлагающий идеи, – это не имеет никакой силы, - объяснил О'Брайен. Поделиться

По мнению помощника госсекретаря США, российский диктатор Владимир Путин "достаточно хорошо понимает, чтобы не доверять этому как отражению того, с чем он сталкивается".