За словами помічника Держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймса ОʼБрайєна, Україна здатна завдати поразки окупаційній армії РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні і вберегти свій суверенітет і національну економіку.

Які умови необхідні для перемоги України у війні проти РФ

На переконання ОʼБрайєна, Україна з допомогою західних партнерів повинна бути достатньо сильною для припинення розв’язаної Росією злочинної війни на власних умовах.

Між тим, що ми робимо тут цього тижня, і тим, що було зроблено в останні місяці, ми дуже впевнені, що Україна зможе сказати Росії: ми можемо продовжувати воювати і перемагати вас до 2025 року і після, якщо захочете. За цих обставин ми вважаємо, що Україна здатна відштовхнути Росію та зберегти функціонування своєї економіки, — підкреслив представник Держдепу США. Поширити

Джеймс ОʼБрайєн

Він зазначив, що наразі першочергово Україна має зупинити наступ злочинної армії РФ на сході.

Україна мусить зупинити просування Росії на сході. Ми вже бачимо, що розхвалений весняний наступ Росії вже зазнає краху, бо повертають частину територій після того, як навесні почала надходити допомога від США та інших партнерів, — наголосив ОʼБрайєн. Поширити

Помічник Держсекретаря США у справах Європи та Євразії додав, що Україна має зберегти відкритими та захищеними власні торгівельні шляхи та економічні центри.

Для цього західні партнери мають допомогти Києву системами ППО.

Тому цього тижня президент Байден оголосив про цілий новий набір як стратегічних, так і сотень тактичних систем протиповітряної оборони, які дозволять Україні підтримувати роботу економіки та дають надію та податкові надходження для суспільства, — пояснив ОʼБрайєн. Поширити

Він зазначив, що Україна також має дестабілізувати вогневі позиції злочинної армії РФ.

Значна частина Чорноморського флоту відійшла від Криму. Чимало російських літаків покинули Крим. І здатність Росії обстрілювати Україну зблизька зараз "розвалюється". Тож з огляду на це ми вважаємо, що позиція України справді суттєво поліпшилася. Ми наближаємося до кінця року, й Україна зможе сказати Росії, що ми відштовхнули вас назад, — підкреслює представник Держдепу США. Поширити

За словами ОʼБрайєна, Велика сімка домовилась щодо виділення Україні 50 млрд доларів кредиту за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Що у Держдепі кажуть стосовно “мирних” зусиль Угорщини

ОʼБрайєн підкреслив, що дії та заклики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не мають жодної юридичної та політичної сили.

Представник Держдепу США в черговий раз підкреслив, що західні партнери продовжують дотримуватись принципу: “Ніщо про Україну без згоди України”.

Коли різні політики починають відчувати, що вони — ті, хто мусить владнати конфлікт, я сприймаю це, як заздрість посередника. Кожен хоче бути особливим. І якщо повідомлення несе меседж коаліції, яка підтримує Україну, і альянсу, то воно має підтримку. Якщо це (а дехто підозрює, що повідомлення могло бути іншим) — лише одна людина, що пропонує ідеї, — це не має жодної сили, — пояснив ОʼБрайєн. Поширити

На думку помічника держсекретаря США, російській диктатор Володимир Путін "достатньо добре розуміє, щоб не довіряти цьому як відображенню того, з чим він стикається".