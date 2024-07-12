За словами помічника Держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймса ОʼБрайєна, Україна здатна завдати поразки окупаційній армії РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні і вберегти свій суверенітет і національну економіку.
Головні тези:
- За висновками Держдепу США, Україна повинна зупинити наступ РФ на сході для перемоги у війні.
- Для збереження економіки та захисту торгівельних шляхів Україна потребує системи протиповітряної оборони від західних партнерів.
- Україна успішно дестабілізує позиції злочинної армії РФ, що свідчить про поліпшення на полі бою.
- Держдеп США упевнений в перемозі України у війні проти РФ та підтримці принципу неможливості вирішення конфлікту без згоди України.
- Російський диктатор Володимир Путін усвідомлює загрозу від протистояння України та зміну обстановки на Чорноморському шляху для армії РФ.
Які умови необхідні для перемоги України у війні проти РФ
На переконання ОʼБрайєна, Україна з допомогою західних партнерів повинна бути достатньо сильною для припинення розв’язаної Росією злочинної війни на власних умовах.
Він зазначив, що наразі першочергово Україна має зупинити наступ злочинної армії РФ на сході.
Помічник Держсекретаря США у справах Європи та Євразії додав, що Україна має зберегти відкритими та захищеними власні торгівельні шляхи та економічні центри.
Для цього західні партнери мають допомогти Києву системами ППО.
Він зазначив, що Україна також має дестабілізувати вогневі позиції злочинної армії РФ.
За словами ОʼБрайєна, Велика сімка домовилась щодо виділення Україні 50 млрд доларів кредиту за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Що у Держдепі кажуть стосовно “мирних” зусиль Угорщини
ОʼБрайєн підкреслив, що дії та заклики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не мають жодної юридичної та політичної сили.
Представник Держдепу США в черговий раз підкреслив, що західні партнери продовжують дотримуватись принципу: “Ніщо про Україну без згоди України”.
На думку помічника держсекретаря США, російській диктатор Володимир Путін "достатньо добре розуміє, щоб не довіряти цьому як відображенню того, з чим він стикається".
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