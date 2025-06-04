В ГПСУ раскрыли детали наступления армии РФ в Сумской области — что происходит

Россия бросает малые штурмовые группы в наступление на Сумщине

Об этом на брифинге заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В направлении Сумской области сохраняется тактика противника по применению малых штурмовых групп пехоты, пытающихся зайти, чтобы расширить зону боев на территории Украины. Бронированную технику враг здесь не использует, а только пехотные группы, периодически применяющие квадроциклы и мотоциклы для скорости продвижения вглубь территории нашей страны, чтобы закрепиться и ждать подкрепления. Андрей Демченко Спикер ГПСУ

По его словам, враг пытается расширить свое продвижение в Сумской области.

Если раньше такая тактика наблюдалась только в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, то в последнее время фиксируется расширение направлений, на которых враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами — в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка. области — это более 550 км в целом. А действия врага наблюдаются в небольшой части.

По его словам, больше всего попыток мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп также наблюдается на границе в Сумской области.