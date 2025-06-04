В ГПСУ раскрыли детали наступления армии РФ в Сумской области — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

В ГПСУ раскрыли детали наступления армии РФ в Сумской области — что происходит

оккупанты
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Источник:  Укринформ

Враг пытается расширить направления продвижения на территории Сумской области, используя малые штурмовые группы пехоты.

Главные тезисы

  • Российская армия использует малые штурмовые группы с квадроциклами и мотоциклами для наступления в Сумской области.
  • Угроза диверсионной деятельности противника остается, особенно ближе к северу и югу Сумской области.
  • Действия врага фиксируются на границе с Россией в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка в Сумской области.

Россия бросает малые штурмовые группы в наступление на Сумщине

Об этом на брифинге заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В направлении Сумской области сохраняется тактика противника по применению малых штурмовых групп пехоты, пытающихся зайти, чтобы расширить зону боев на территории Украины. Бронированную технику враг здесь не использует, а только пехотные группы, периодически применяющие квадроциклы и мотоциклы для скорости продвижения вглубь территории нашей страны, чтобы закрепиться и ждать подкрепления.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГПСУ

По его словам, враг пытается расширить свое продвижение в Сумской области.

Если раньше такая тактика наблюдалась только в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, то в последнее время фиксируется расширение направлений, на которых враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами — в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка. области — это более 550 км в целом. А действия врага наблюдаются в небольшой части.

По его словам, больше всего попыток мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп также наблюдается на границе в Сумской области.

Остается угроза диверсионной деятельности противника. Диверсанты действуют, как правило, или на севере Сумской области — ближе к Черниговщине, или к югу — ближе к Харьковщине. Но больше всего попыток мероприятия ДРГ фиксируется именно в границах границы по Сумской области.

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