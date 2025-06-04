В ГПСУ раскрыли детали наступления армии РФ в Сумской области — что происходит

Враг пытается расширить направления продвижения на территории Сумской области, используя малые штурмовые группы пехоты.
Главные тезисы
- Российская армия использует малые штурмовые группы с квадроциклами и мотоциклами для наступления в Сумской области.
- Угроза диверсионной деятельности противника остается, особенно ближе к северу и югу Сумской области.
- Действия врага фиксируются на границе с Россией в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка в Сумской области.
Россия бросает малые штурмовые группы в наступление на Сумщине
Об этом на брифинге заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, враг пытается расширить свое продвижение в Сумской области.
Если раньше такая тактика наблюдалась только в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, то в последнее время фиксируется расширение направлений, на которых враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами — в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка. области — это более 550 км в целом. А действия врага наблюдаются в небольшой части.
По его словам, больше всего попыток мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп также наблюдается на границе в Сумской области.
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