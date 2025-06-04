У ДПСУ розкрили деталі наступу армії РФ на Сумщині — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДПСУ розкрили деталі наступу армії РФ на Сумщині — що відбувається

окупанти
Джерело:  Укрінформ

Ворог намагається розширити напрямки просування на території Сумської області, використовуючи малі штурмові групи піхоти.

Головні тези:

  • Ворог намагається розширити напрямки просування на території Сумської області, використовуючи малі штурмові групи піхоти.
  • Російська армія кидає малі штурмові групи для наступу на Сумщині, використовуючи квадроцикли та мотоцикли для швидкості просування.
  • Дії ворога спостерігаються на невеликій частині протяжності кордону з Росією у межах Сумської області, загроза від диверсійної діяльності противника залишається.

Росія кидає малі штурмові групи у наступ на Сумщині

Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У напрямку Сумської області зберігається тактика противника щодо застосування малих штурмових груп піхоти, які намагаються зайти, щоб розширити зону боїв на території України. Броньовану техніку ворог тут не використовує, а тільки піхотні групи, які періодично застосовують квадроцикли та мотоцикли для швидкості просування вглиб території нашої країни, щоб закріпитися і чекати на підкріплення.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник ДПСУ

За його словами, ворог намагається розширити своє просування на Сумщині.

Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами — зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. Але це все фактично є в одній операційній зоні, протяжність якої по лінії кордону є незначною. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією у межах Сумської області — це понад 550 км загалом. А дії ворога спостерігаються у невеликій частині.

За його словами, найбільше спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп також спостерігається на кордоні в Сумській області.

Залишається загроза від диверсійної діяльності противника. Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумської області — ближче до Чернігівщини, або південніше — ближче до Харківщини. Але найбільше спроб заходу ДРГ фіксується саме в межах кордону по Сумській області.

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