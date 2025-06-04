У ДПСУ розкрили деталі наступу армії РФ на Сумщині — що відбувається

Ворог намагається розширити напрямки просування на території Сумської області, використовуючи малі штурмові групи піхоти.
Головні тези:
- Ворог намагається розширити напрямки просування на території Сумської області, використовуючи малі штурмові групи піхоти.
- Російська армія кидає малі штурмові групи для наступу на Сумщині, використовуючи квадроцикли та мотоцикли для швидкості просування.
- Дії ворога спостерігаються на невеликій частині протяжності кордону з Росією у межах Сумської області, загроза від диверсійної діяльності противника залишається.
Росія кидає малі штурмові групи у наступ на Сумщині
Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За його словами, ворог намагається розширити своє просування на Сумщині.
Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами — зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. Але це все фактично є в одній операційній зоні, протяжність якої по лінії кордону є незначною. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією у межах Сумської області — це понад 550 км загалом. А дії ворога спостерігаються у невеликій частині.
За його словами, найбільше спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп також спостерігається на кордоні в Сумській області.
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