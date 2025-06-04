У ДПСУ розкрили деталі наступу армії РФ на Сумщині — що відбувається

Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У напрямку Сумської області зберігається тактика противника щодо застосування малих штурмових груп піхоти, які намагаються зайти, щоб розширити зону боїв на території України. Броньовану техніку ворог тут не використовує, а тільки піхотні групи, які періодично застосовують квадроцикли та мотоцикли для швидкості просування вглиб території нашої країни, щоб закріпитися і чекати на підкріплення.

За його словами, ворог намагається розширити своє просування на Сумщині.

Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами — зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. Але це все фактично є в одній операційній зоні, протяжність якої по лінії кордону є незначною. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією у межах Сумської області — це понад 550 км загалом. А дії ворога спостерігаються у невеликій частині.