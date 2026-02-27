В Грузии цинично обвинили ЕС в шантаже безвизом

В парламенте Грузии набросились на ЕС

Об этом он сказал 27 февраля, общаясь с журналистами.

Как отмечается, поводом для заявления Папуашвили стало письмо президентки Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, в котором она подтвердила, что недавно введена частичная приостановка безвизового режима с Грузией в перспективе может распространиться на всех граждан страны. Поделиться

По словам фон дер Ляен, чтобы избежать такого сценария, Брюссель ожидает от властей Грузии шагов по улучшению управления, укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией.

Главное послание этого шантажа таково: "грузинский народ, или вы подчиняетесь нашей воле и делаете то, что мы скажем — мы будем назначать вам судей, прокуроров, заставим вас узаконить однополые браки, как сейчас требуют от всех, примем нужные нам законы, отменим те, которые нам не нравятся".

Он заявил, что уже 35 лет европейские чиновники "изучают" Грузию, но так и не поняли общественных настроений.

ЕС не первый, кто так с нами говорил — в разные периоды нашей независимости нам закрывали визы, вводили экономические санкции. Именно так: свобода или виза. Вот на каком пути сегодня стоит Евросоюз в руках нынешнего руководства — они думают, что можно поставить народ перед таким выбором и ожидать, что он выберет визу. Поделиться

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Грузию критикуют больше всего. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".