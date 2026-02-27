В Грузии цинично обвинили ЕС в шантаже безвизом
В Грузии цинично обвинили ЕС в шантаже безвизом

Грузия
Источник:  News Georgia

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европейский Союз в "шантаже" граждан страны угрозой приостановки безвизового режима.

Главные тезисы

  • Европейский Союз обвинен в шантаже граждан Грузии угрозой приостановки безвизового режима.
  • Грузия столкнулась с требованиями ЕС об улучшении управления, верховенства права и борьбы с коррупцией для сохранения безвизового режима.

В парламенте Грузии набросились на ЕС

Об этом он сказал 27 февраля, общаясь с журналистами.

Как отмечается, поводом для заявления Папуашвили стало письмо президентки Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, в котором она подтвердила, что недавно введена частичная приостановка безвизового режима с Грузией в перспективе может распространиться на всех граждан страны.

По словам фон дер Ляен, чтобы избежать такого сценария, Брюссель ожидает от властей Грузии шагов по улучшению управления, укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией.

Главное послание этого шантажа таково: "грузинский народ, или вы подчиняетесь нашей воле и делаете то, что мы скажем — мы будем назначать вам судей, прокуроров, заставим вас узаконить однополые браки, как сейчас требуют от всех, примем нужные нам законы, отменим те, которые нам не нравятся".

Он заявил, что уже 35 лет европейские чиновники "изучают" Грузию, но так и не поняли общественных настроений.

ЕС не первый, кто так с нами говорил — в разные периоды нашей независимости нам закрывали визы, вводили экономические санкции. Именно так: свобода или виза. Вот на каком пути сегодня стоит Евросоюз в руках нынешнего руководства — они думают, что можно поставить народ перед таким выбором и ожидать, что он выберет визу.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Грузию критикуют больше всего. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В Грузии решили со 2 марта 2026 года ликвидировать Антикоррупционное бюро, созданное в 2022 году по рекомендации Евросоюза, а также Службу защиты персональных данных.

