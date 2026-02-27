У Грузії цинічно звинуватили ЄС у шантажі безвізом

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив Європейський Союз у "шантажі" громадян країни загрозою призупинення безвізового режиму.
Головні тези:
- Звинувачення ЄС у шантажі громадян Грузії щодо призупинення безвізового режиму викликало гостру реакцію спікера парламенту Шалви Папуашвілі.
- Європейська комісія вимагає від Грузії поліпшення управління, зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, щоб уникнути можливої призупинення безвізового режиму.
У парламенті Грузії накинулися на ЄС
Про це він сказав 27 лютого під час спілкування із журналістами.
За словами фон дер Ляєн, щоб уникнути такого сценарію, Брюссель очікує від влади Грузії кроків щодо поліпшення управління, зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.
Головне послання цього шантажу таке: "грузинський народ, або ви підкоряєтеся нашій волі і робите те, що ми скажемо – ми будемо призначати вам суддів, прокурорів, змусимо вас узаконити одностатеві шлюби, як зараз вимагають від усіх, приймемо потрібні нам закони, скасуємо ті, які нам не подобаються, – або вам доведеться приходити в наші посольства за візами.
Він заявив, що вже 35 років європейські посадовці "вивчають" Грузію, але так і не зрозуміли суспільних настроїв.
Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Грузію критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".
У Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.
