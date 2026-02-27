У Грузії цинічно звинуватили ЄС у шантажі безвізом
Категорія
Політика
Дата публікації

У Грузії цинічно звинуватили ЄС у шантажі безвізом

парламент
Джерело:  News Georgia

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив Європейський Союз у "шантажі" громадян країни загрозою призупинення безвізового режиму.

Головні тези:

  • Звинувачення ЄС у шантажі громадян Грузії щодо призупинення безвізового режиму викликало гостру реакцію спікера парламенту Шалви Папуашвілі.
  • Європейська комісія вимагає від Грузії поліпшення управління, зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, щоб уникнути можливої призупинення безвізового режиму.

У парламенті Грузії накинулися на ЄС

Про це він сказав 27 лютого під час спілкування із журналістами.

Як зазначається, приводом для заяви Папуашвілі став лист президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому вона підтвердила, що нещодавно введена часткове призупинення безвізового режиму з Грузією в перспективі може поширитися на всіх громадян країни.

За словами фон дер Ляєн, щоб уникнути такого сценарію, Брюссель очікує від влади Грузії кроків щодо поліпшення управління, зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

Головне послання цього шантажу таке: "грузинський народ, або ви підкоряєтеся нашій волі і робите те, що ми скажемо – ми будемо призначати вам суддів, прокурорів, змусимо вас узаконити одностатеві шлюби, як зараз вимагають від усіх, приймемо потрібні нам закони, скасуємо ті, які нам не подобаються, – або вам доведеться приходити в наші посольства за візами.

Він заявив, що вже 35 років європейські посадовці "вивчають" Грузію, але так і не зрозуміли суспільних настроїв.

ЄС не перший, хто так з нами говорив – у різні періоди нашої незалежності нам закривали візи, вводили економічні санкції. Саме так: свобода або віза. Ось на якому шляху сьогодні стоїть Євросоюз в руках нинішнього керівництва – вони думають, що можна поставити народ перед таким вибором і очікувати, що він обере візу.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Грузію критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

У Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія не зможе вступити до Євросоюзу — яка причина
European Parliament
Грузія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія потрапила під санкції Британії через підтримку російської агресії в Україні
Уряд Великої Британії
Грузія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія вирішила передати Україні важливу допомогу
Грузія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?