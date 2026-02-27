У Грузії цинічно звинуватили ЄС у шантажі безвізом

У парламенті Грузії накинулися на ЄС

Про це він сказав 27 лютого під час спілкування із журналістами.

Як зазначається, приводом для заяви Папуашвілі став лист президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому вона підтвердила, що нещодавно введена часткове призупинення безвізового режиму з Грузією в перспективі може поширитися на всіх громадян країни. Поширити

За словами фон дер Ляєн, щоб уникнути такого сценарію, Брюссель очікує від влади Грузії кроків щодо поліпшення управління, зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

Головне послання цього шантажу таке: "грузинський народ, або ви підкоряєтеся нашій волі і робите те, що ми скажемо – ми будемо призначати вам суддів, прокурорів, змусимо вас узаконити одностатеві шлюби, як зараз вимагають від усіх, приймемо потрібні нам закони, скасуємо ті, які нам не подобаються, – або вам доведеться приходити в наші посольства за візами.

Він заявив, що вже 35 років європейські посадовці "вивчають" Грузію, але так і не зрозуміли суспільних настроїв.

ЄС не перший, хто так з нами говорив – у різні періоди нашої незалежності нам закривали візи, вводили економічні санкції. Саме так: свобода або віза. Ось на якому шляху сьогодні стоїть Євросоюз в руках нинішнього керівництва – вони думають, що можна поставити народ перед таким вибором і очікувати, що він обере візу. Поширити

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Грузію критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".